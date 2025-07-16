Трамп в ловушке Украины: мирный план США никому не нужен

Переговоры по Украине зашли в тупик: позиция США не устраивает никого

В последние годы тема урегулирования украинского конфликта остаётся одной из самых обсуждаемых в международной политике.

Фото: commons.wikimedia.org by Photo by Petty Officer 2nd Class Patrick Kelley, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Дональд Трамп

Недавно стало известно, что администрации нового президента США Дональда Трампа не удалось выполнить предвыборные обещания и положить конец противостоянию на Украине. По мнению Ростислава Ищенко, причина неудач кроется в полном непонимании интересов всех сторон, вовлечённых в конфликт. Об этом он рассказал изданию "Военное дело".

Как отмечается, предложения, выдвинутые командой Трампа, практически не отличались от идей, которые ранее предлагал его предшественник Джо Байден.

Напомним, что после неудачного контрнаступления украинских сил в 2023 году американская сторона выступила с инициативой заморозить конфликт, зафиксировав линию фронта в текущем положении. Однако, как подчёркивают эксперты, такие условия не устраивают Россию, поскольку они не гарантируют ей долгосрочной безопасности.

В качестве примера приводится ситуация с Корейским полуостровом, где заморозка конфликта привела к тому, что Северная Корея вынуждена тратить огромные ресурсы на содержание армии, не имея ни полноценного мира, ни войны.

Аналогичный сценарий, по мнению аналитиков, ждал бы Россию в случае принятия американских условий. Это означало бы необходимость постоянного поддержания боеспособных сил на границе с Украиной, а также значительные расходы на обеспечение военного паритета. Такие условия для Москвы считаются абсолютно неприемлемыми.

Не устраивает подобный вариант и Украину, поскольку её руководство в случае перемирия оказалось бы в гораздо худшем положении, чем могло быть при подписании мирного соглашения в Стамбуле в 2022 году.

В свою очередь, Евросоюз также не готов поддержать американский план заморозки конфликта. Европейские страны вложили значительные ресурсы в поддержку Украины, рассчитывая на победу над Россией, которая позволила бы компенсировать экономические потери от введённых санкций.

Однако спустя три с половиной года ситуация остаётся далёкой от желаемого результата, а экономический ущерб для Европы продолжает расти. В таких условиях предложение США завершить конфликт без компенсаций и с дополнительной нагрузкой в виде содержания Украины воспринимается как угроза для стабильности Евросоюза.

Именно поэтому, как отмечают наблюдатели, инициативы Трампа не нашли поддержки ни у одной из сторон. Уже через несколько месяцев после начала его президентского срока в американской администрации начались серьёзные колебания в подходах к решению проблемы.

По мнению аналитиков, у США на данный момент отсутствуют как эффективные варианты урегулирования конфликта, так и действенные способы ведения переговоров, кроме попыток оказывать давление и выдвигать угрозы в адрес всех участников процесса.

Уточнения

До́нальд Джон Трамп — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер.

