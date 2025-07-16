Армения бросает вызов старым партнерам — зачем ей нужна ШОС именно сейчас

Политолог Геворгян: заявление Армении о ШОС может быть связано с интересами Китая

Решение Армении обратиться в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) может быть связано с влиянием Китая и ситуацией вокруг Зангезурского коридора. Об этом Pravda.Ru заявила политолог, иранист и востоковед Карине Геворгян.

Фото: commons.wikimedia.org by Пресс-служба Президента РФ, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Никол Пашинян (28-12-2021)

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил, что страна подала заявку на вступление в ШОС. По его словам, этот шаг соответствует внешнеполитическому курсу Еревана на балансирование и развитие партнерств с разными регионами. Он подчеркнул, что Армения уже является партнером организации, а заявление сделано в контексте структурных изменений, происходящих в ШОС.

По мнению Геворгян, говорить о последствиях вступления Армении в ШОС пока рано. Она считает, что сейчас важнее рассуждать о причинах, по которым Ереван принял такое решение.

По её словам, этот шаг мог быть сделан под влиянием китайской стороны.

"Мне представляется, что данное заявление руководство Армении сделало под влиянием, возможно, или по подсказке китайских товарищей. И это уже создает совершенно иную атмосферу вокруг всего происходящего", — отметила Геворгян.

Она пояснила, что, несмотря на размеры страны, Армения находится на пути крупных континентальных коммуникаций, которые Китай рассматривает как потенциально небезопасные.

"Это слишком небольшая страна, лежащая на пути очень серьезных континентальных коммуникаций, о чем, собственно, сейчас и идет речь", — подчеркнула политолог.

Эксперт указала, что речь идет о масштабном проекте транспортного коридора, на котором активно присутствуют Турция, США и Израиль. В этом контексте, по её словам, Армения оказывается в стратегически важной позиции.

Особое внимание она уделила вопросу Зангезурского коридора и мирному договору между Арменией и Азербайджаном.

"Сейчас самые острые вопросы — это вопрос Зангезурского коридора и мирного договора между Арменией и Азербайджаном", — заявила она.

Политолог отметила, что через этот участок может быть реализован проект "Туран", учитывая, что Нахичеванская автономная республика имеет границу с Турцией. Она также предупредила о возможной угрозе со стороны радикальных группировок.

По ее словам, для Пекина это особенно тревожно из-за участия в этих группировках выходцев из Китая.