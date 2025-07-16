Китайские роскошные отели выживают: вот чем они привлекают покупателей

Премиум-отели Китая продают уличную еду: что за новый тренд

0:39 Your browser does not support the audio element. Мир

Китайские премиум-отели выживают на фоне экономического спада. Они начали торговать уличной едой.

Фото: Design by Freepick by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Хот-дог

Блюда навынос по цене от 20 до 100 юаней в соцсетях рекламируют крупные сети отелей: Hilton, Wenpu Hotel, Fudu Qingfeng Hotel и Zhongwu Hotel.

Еду готовят повара, в том числе и топовые.

Напомним, что в 2024 году гостиничные комплексы смогли заполниться только на 58,8%, что на 2,5% меньше по сравнению с 2023 годом.