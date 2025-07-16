Китайские роскошные отели выживают: вот чем они привлекают покупателей

Китайские премиум-отели выживают на фоне экономического спада. Они начали торговать уличной едой.
Блюда навынос по цене от 20 до 100 юаней в соцсетях рекламируют крупные сети отелей: Hilton, Wenpu Hotel, Fudu Qingfeng Hotel и Zhongwu Hotel.
Еду готовят повара, в том числе и топовые.
Напомним, что в 2024 году гостиничные комплексы смогли заполниться только на 58,8%, что на 2,5% меньше по сравнению с 2023 годом.
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