Раскрыты секретные данные о столкновении F-16 с НЛО в 2023 году

Столкновение с НЛО в 2023 году: вот что скрывали спецслужбы США

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Военные США подтверждают, что в 2023 году истребитель F-16 Viper столкнулся с неизвестным летающим объектом над Аризоной, близко к военной базе.

Фото: commons.wikimedia.org by Віщун, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Приземление НЛО, художественное изображение

Пилот-инструктор увидел до столкновения беспилотник, который через несколько секунд врезался в фонарь кабины. Дроном управляли удаленно — внутри него никого не было. 70-миллионному самолёту этот инцидент не нанес ущерба.

Сначала обсуждалась версия с птицами, позже её отвергли. Больше об НЛО не говорили, не раскрывается и его принадлежность. Это первый из четырех зафиксированных подобных случаев в 2023 году, о других трёх нет данных.

сего только за последние 2 года военные зафиксировали более 700 неизвестных объектов в воздухе возле стратегических объектов.

Уточнения

Неопознанный летающий объект НЛО (англ. unidentified flying object, UFO), также летающая тарелка (англ. flying saucer), неопознанное аномальное явление (англ. unindified anomalous phenomena, UAP) или неопознанное воздушное явление (англ. unindified aerial phenomena, UAP) — визуально наблюдаемый движущийся или неподвижный, находящийся в атмосфере или в космическом пространстве (летающий или производящий впечатление летающего) объект.

