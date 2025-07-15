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Ловушка для Баку и Еревана: США хотят перекроить карту

Зангезурский коридор под контролем США: невозможное предложение Трампа
2:21
Мир

На Южном Кавказе попытки США реализовать свои инициативы, направленные на вытеснение России, обречены на провал, а Москва продолжает оставаться ключевым и надёжным партнёром в регионе, особенно в вопросах безопасности. Об этом пишет EADaily.

Флаг
Фото: unsplash.com by Gene Gallin is licensed under Free to use under the Unsplash License
Флаг

Такое мнение в беседе с ТАСС высказал специалист по Центральной Азии из Института мировой экономики и международных отношений РАН.

По его словам, несмотря на стремление Вашингтона продемонстрировать, что Россия теряет свои позиции, реальность говорит об обратном.

Он привёл в пример ситуацию в Центральной Азии, где американские военные базы в своё время не смогли закрепиться, а регион в итоге остался в орбите влияния Москвы. Аналитик подчеркнул, что искусственные геополитические проекты, созданные исключительно для противодействия другим игрокам, не имеют долгосрочной перспективы.

Комментируя недавние заявления бывшего президента США Дональда Трампа о том, что процесс урегулирования армяно-азербайджанского конфликта близок к успешному завершению, эксперт выразил скептицизм. Он напомнил, что предыдущие инициативы Трампа, такие как попытки урегулировать арабо-израильский конфликт или противостояние между Россией и Украиной, не привели к ожидаемым результатам.

Особое внимание специалист уделил предложению США передать Зангезурский коридор в аренду на столетний срок. Он отметил, что, хотя Армения в текущих условиях могла бы согласиться на такой шаг, для Азербайджана подобный сценарий вызывает серьёзные сомнения. По мнению аналитика, Баку вряд ли захочет отдавать контроль над стратегически важным маршрутом, связывающим основную территорию страны с Нахичеванью, в руки третьей стороны, особенно если эта сторона не является дружественной.

Эксперт добавил, что примеры внешнего управления транспортными артериями в мировой практике крайне редки, и сложно представить, что Азербайджан согласится на зависимость от инфраструктуры, находящейся под влиянием недружественных сил. В заключение он призвал к реалистичному подходу в оценке подобных инициатив, предложенных американской стороной.

Уточнения

"Зангезу́рский коридо́р" — продвигаемый Азербайджаном проект транспортного коридора длиной около 40 км через территорию Сюникской области Армении, рассматривающийся в качестве возможного средства для обеспечения транспортного сообщения между западными районами Азербайджана и его эксклавом Нахичеванской Автономной Республикой.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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