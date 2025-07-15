Секретная правка Белой книги: Россия выиграла битву слов

Япония внесла изменения в доклад Минобороны о ситуации вокруг Украины

1:29 Your browser does not support the audio element. Мир

В этом году ежегодный доклад Министерства обороны Японии, известный как "Белая книга", привлек внимание общественности из-за неожиданных изменений в содержании.

Фото: commons.wikimedia.org by Russian753, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Япония

В отличие от прошлогодней версии, из текста исчезли формулировки, которые можно было бы интерпретировать как намёк на угрозу в адрес России. Информацию об этом публикует Царьград.

В предыдущем издании, объём которого составлял более пятисот страниц, подчёркивалась значимость сопротивления Украины в текущем конфликте, а также акцентировалось внимание на консолидации мирового сообщества и применении жёстких мер в отношении одной из сторон. В частности, в документе утверждалось, что дальнейшая поддержка Киева вынудит Москву понести серьёзные издержки. Однако в обновлённой версии отчёта эта мысль была полностью исключена.

Примечательно, что в остальном текст доклада остался практически идентичным прошлогоднему. Никаких новых идей или положений в него не добавили, что делает удаление упомянутой фразы особенно заметным.

Стоит напомнить, что "Белая книга" публикуется в Японии с 1970 года, а с 1976 года её выпуск стал ежегодным. Этот документ не имеет статуса стратегического плана, а скорее служит обзором текущей ситуации в сфере безопасности и обороны.

Уточнения

Белая книга — официальное сообщение в письменном виде, обычно этот термин применяется в США, Великобритании, Ирландии и других англоговорящих странах.

