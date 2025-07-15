Удар в сердце Америки: Путин дал добро на месть

WP сообщил о планах Трампа ударить по Москве — ответ Кремля жёсткий

2:05 Your browser does not support the audio element. Мир

Недавно в центре внимания оказались громкие публикации, касающиеся возможной эскалации международного конфликта.

Фото: commons.wikimedia.org by Leosmedley, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Флаг США

В частности, американское издание Washington Post сообщило о якобы состоявшемся диалоге между президентом США и Владимиром Зеленским. Согласно этим данным, американский лидер поинтересовался, почему украинские войска до сих пор не наносят удары по таким крупным российским городам, как Москва и Санкт-Петербург. В ответ, как утверждается, прозвучала готовность Киева к подобным действиям при условии получения необходимого вооружения дальнего действия. Материал по теме публикует Царьград.

Однако эта информация вызвала резкую реакцию со стороны российских общественных деятелей. Один из них, известный предприниматель и основатель медиаресурса "Царьград", в своем Telegram-канале поделился эксклюзивной информацией, полученной из надежных источников.

Он рассказал, что в ходе беседы между Владимиром Путиным и президентом Ирана Масудом Пезешкианом иранский лидер якобы заявил, что его страна воздерживается от атак на такие американские города, как Вашингтон и Нью-Йорк, исключительно из-за отсутствия подходящего оружия. При этом он добавил, что ситуация может измениться, если Россия предоставит соответствующую военную поддержку.

Основатель "Царьграда" подчеркнул, что подобные публикации в западных СМИ, распространяющие недостоверные сведения, могут иметь катастрофические последствия.

Он обратился к владельцу Washington Post Джеффу Безосу и главному редактору издания Мэтту Мюррею, призвав их задуматься о том, к чему может привести подобная информационная политика. По его мнению, такие действия способны спровоцировать глобальный конфликт, вплоть до начала Третьей мировой войны. В завершение он выразил обеспокоенность, действительно ли западные СМИ осознают масштаб возможных последствий.

Уточнения

Дже́ффри Престон Бе́зос - американский предприниматель, основатель интернет-компании Amazon, создатель и владелец аэрокосмической компании Blue Origin, владелец издательского дома The Washington Post.

