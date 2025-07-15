Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Новая Lada Azimut нацелился на тех, кто раньше выбирал иномарки
Как избавиться от гипергидроза подмышек: советы дерматологов и новые технологии
Тайны Асуана: открытие греко-римских гробниц у мавзолея Ага-Хана
Как защитить овощи от вредителей с помощью натуральных пестицидов — советы для садоводов
Безопасность на природе: 3 совета от эксперта для начинающих туристов
Жена Роберта Паттинсона госпитализирована: детали операции и реакция фанатов
Маленькая кухня без хаоса: освободите столешницы и добавьте свет
Кошки сбрасывают вещи не из хулиганства — причина в охотничьих инстинктах
Эксперты прогнозируют подорожание техники и продуктов из-за пошлин США против России

Удар в сердце Америки: Путин дал добро на месть

WP сообщил о планах Трампа ударить по Москве — ответ Кремля жёсткий
2:05
Мир

Недавно в центре внимания оказались громкие публикации, касающиеся возможной эскалации международного конфликта.

Флаг США
Фото: commons.wikimedia.org by Leosmedley, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Флаг США

В частности, американское издание Washington Post сообщило о якобы состоявшемся диалоге между президентом США и Владимиром Зеленским. Согласно этим данным, американский лидер поинтересовался, почему украинские войска до сих пор не наносят удары по таким крупным российским городам, как Москва и Санкт-Петербург. В ответ, как утверждается, прозвучала готовность Киева к подобным действиям при условии получения необходимого вооружения дальнего действия. Материал по теме публикует Царьград. 

Однако эта информация вызвала резкую реакцию со стороны российских общественных деятелей. Один из них, известный предприниматель и основатель медиаресурса "Царьград", в своем Telegram-канале поделился эксклюзивной информацией, полученной из надежных источников.

Он рассказал, что в ходе беседы между Владимиром Путиным и президентом Ирана Масудом Пезешкианом иранский лидер якобы заявил, что его страна воздерживается от атак на такие американские города, как Вашингтон и Нью-Йорк, исключительно из-за отсутствия подходящего оружия. При этом он добавил, что ситуация может измениться, если Россия предоставит соответствующую военную поддержку.

Основатель "Царьграда" подчеркнул, что подобные публикации в западных СМИ, распространяющие недостоверные сведения, могут иметь катастрофические последствия.

Он обратился к владельцу Washington Post Джеффу Безосу и главному редактору издания Мэтту Мюррею, призвав их задуматься о том, к чему может привести подобная информационная политика. По его мнению, такие действия способны спровоцировать глобальный конфликт, вплоть до начала Третьей мировой войны. В завершение он выразил обеспокоенность, действительно ли западные СМИ осознают масштаб возможных последствий.

Уточнения

Дже́ффри Престон Бе́зос - американский предприниматель, основатель интернет-компании Amazon, создатель и владелец аэрокосмической компании Blue Origin, владелец издательского дома The Washington Post.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Сейчас читают
Пошаговый рецепт кабачковых оладий с сыром, укропом и чесноком
Еда и рецепты
Пошаговый рецепт кабачковых оладий с сыром, укропом и чесноком Аудио 
Проверенный рецепт кабачковой икры с уксусом и обжаренными овощами
Еда и рецепты
Проверенный рецепт кабачковой икры с уксусом и обжаренными овощами Аудио 
Владельцы подтвердили выносливость культовых моделей Toyota, Honda и Subaru
Авто
Владельцы подтвердили выносливость культовых моделей Toyota, Honda и Subaru Аудио 
Популярное
Он не должен был сохраниться: у берегов Швеции нашли уникальный корабль-призрак XV века

У берегов Швеции нашли уникальный корабль, построенный задолго до эпохи паруса. Как он изменил представление об истории скандинавского флота?

Археологи в Швеции нашли старейший карвелл-корабль XV века
Сырой метод и меньше сахара: вот как готовить варенье, чтобы оно было действительно полезным
Врач рассказал, какое варенье считается самым полезным
Он светится, откладывает яйца и бьёт ядом — существо, которому 187 миллионов лет
Россия предупредила Запад о свободе судоходства в Балтийском море
Баку молчит об убитых гражданах на Украине. Но в соцсетях обсуждают версии Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев
Любовь с компрессией: почему дизель — не для всех, но те, кто понял, уже не меняют
Этот летний рецепт кабачковых оладий влюбляет с первого укуса: секрет в одном добавлении
Вкус детства в банке: кабачковая икра по ГОСТу в домашних условиях — не отличишь от той самой
Вкус детства в банке: кабачковая икра по ГОСТу в домашних условиях — не отличишь от той самой
Последние материалы
Поддельный солнцезащитный крем с AliExpress: что внутри и почему это опасно
Зангезурский коридор под контролем США: невозможное предложение Трампа
Япония внесла изменения в доклад Минобороны о ситуации вокруг Украины
WP сообщил о планах Трампа ударить по Москве — ответ Кремля жёсткий
США разрешили Nvidia и AMD поставлять чипы для ИИ в Китай
Врач-онколог рассказал, что может спровоцировать рак, как у Александра Митты
Пересадка пионов раз в 5 лет сохраняет цветение
Шесть натуральных методов для уменьшения отёков под глазами
Японский рулетный омлет тамагояки готовится слоями с овощной начинкой
Анна Седокова раскрыла тайну фото с любимым плечом: участие дочери Алины
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.