Уход Шмыгаля — дымовая завеса для настоящих решений: в России объяснили отставку

Депутат Бессараб: отставка премьера Украины не связана с волей Киева

1:27 Your browser does not support the audio element. Мир Бывший СССР Украина

Отставка украинского премьера Дениса Шмыгаля стала результатом давления извне и демонстрирует отсутствие суверенитета у киевских властей. Об этом Pravda.Ru заявила депутат Госдумы Светлана Бессараб.

Фото: commons.wikimedia.org by Kmu.gov.ua, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Денис Шмыгаль

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил о своей отставке. По данным СМИ, уход Шмыгаля связан с готовящейся заменой на посту главы правительства. В украинском политическом сообществе активно обсуждают кандидатуры возможных преемников.

"Ничего не изменится, давным-давно киевский режим управляется вовсе не из Киева", — отметила парламентарий.

По ее словам, руководство Украины получает указания от внешнего центра и фактически лишено самостоятельности в принятии ключевых решений.

"Мы понимаем, откуда он управляется, кем он спонсируется", — добавила Бессараб.

Она подчеркнула, что отставка Шмыгаля — это не результат внутренних процессов, а отклик на недовольство внешнего куратора украинского правительства.

Бессараб объяснила, что ключевую роль в кадровых перестановках на Украине играет администрация США.

"Мы понимаем, что все эти замены — это жест доброй воли в ответ на претензии со стороны хозяина положения. Если кабинет [министров Украины] не нравится непосредственно президенту США, то кабинет меняется", — отметила парламентарий.