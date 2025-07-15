Отставка украинского премьера Дениса Шмыгаля стала результатом давления извне и демонстрирует отсутствие суверенитета у киевских властей. Об этом Pravda.Ru заявила депутат Госдумы Светлана Бессараб.
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил о своей отставке. По данным СМИ, уход Шмыгаля связан с готовящейся заменой на посту главы правительства. В украинском политическом сообществе активно обсуждают кандидатуры возможных преемников.
"Ничего не изменится, давным-давно киевский режим управляется вовсе не из Киева", — отметила парламентарий.
По ее словам, руководство Украины получает указания от внешнего центра и фактически лишено самостоятельности в принятии ключевых решений.
"Мы понимаем, откуда он управляется, кем он спонсируется", — добавила Бессараб.
Она подчеркнула, что отставка Шмыгаля — это не результат внутренних процессов, а отклик на недовольство внешнего куратора украинского правительства.
Бессараб объяснила, что ключевую роль в кадровых перестановках на Украине играет администрация США.
"Мы понимаем, что все эти замены — это жест доброй воли в ответ на претензии со стороны хозяина положения. Если кабинет [министров Украины] не нравится непосредственно президенту США, то кабинет меняется", — отметила парламентарий.
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