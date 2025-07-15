Украина снова меняет генералов: что стоит за новой перестановкой

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Мир » Бывший СССР » Украина

Смена министра обороны Украины не приведет к существенным изменениям в политике страны. Об этом Pravda.Ru заявил эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

шмыгаль
Фото: kmu.gov.ua by KMU, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
шмыгаль

Ранее Владимир Зеленский предложил назначить на пост министра обороны действующего премьер-министра страны Дениса Шмыгаля. Он заявил, что "колоссальный опыт Дениса Шмыгаля, безусловно, пригодится на посту министра обороны Украины", подчеркнув, что именно в этой сфере сейчас сосредоточены основные ресурсы и задачи Украины.

По словам Брутера, у Дениса Шмыгаля и нынешнего главы МО Украины Рустема Умерова одинаковые возможности на посту руководителя оборонного ведомства, поскольку ключевым фактором остается поддержка Запада.

Политолог также отметил, что эффективность украинского министра обороны в любом случае зависит от "того, в каком отделении будет поступать военное участие Запада".

По его словам, произошедшие кадровые решения стали результатом "голосований и компромиссов между Киевом и Вашингтоном".

"В результате всех этих голосований произошла такая рокировка: Юлия Свириденко, которая устраивает и Зеленского, и Вашингтон, станет премьер-министром. Умеров станет послом, а Шмыгаль станет министром обороны", — рассказал эксперт.

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Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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