Украина снова меняет генералов: что стоит за новой перестановкой

Эксперт Брутер: перестановки в руководстве Украины согласованы с США

Смена министра обороны Украины не приведет к существенным изменениям в политике страны. Об этом Pravda.Ru заявил эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

Фото: kmu.gov.ua by KMU, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ шмыгаль

Ранее Владимир Зеленский предложил назначить на пост министра обороны действующего премьер-министра страны Дениса Шмыгаля. Он заявил, что "колоссальный опыт Дениса Шмыгаля, безусловно, пригодится на посту министра обороны Украины", подчеркнув, что именно в этой сфере сейчас сосредоточены основные ресурсы и задачи Украины.

По словам Брутера, у Дениса Шмыгаля и нынешнего главы МО Украины Рустема Умерова одинаковые возможности на посту руководителя оборонного ведомства, поскольку ключевым фактором остается поддержка Запада.

Политолог также отметил, что эффективность украинского министра обороны в любом случае зависит от "того, в каком отделении будет поступать военное участие Запада".

По его словам, произошедшие кадровые решения стали результатом "голосований и компромиссов между Киевом и Вашингтоном".

"В результате всех этих голосований произошла такая рокировка: Юлия Свириденко, которая устраивает и Зеленского, и Вашингтон, станет премьер-министром. Умеров станет послом, а Шмыгаль станет министром обороны", — рассказал эксперт.