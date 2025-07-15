Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Рецепт галеты с абрикосами и миндальными лепестками
Эксперт Брутер: перестановки в руководстве Украины согласованы с США
Скошенную траву предложили применять для мульчи, компоста и грядок
Кошмар в ночном клубе: что произошло с молодой женщиной в Малаге?
Как Украина лишилась 25 объектов в Крыму: подробности и планы на 2,2 миллиарда рублей
Дональд Трамп уверен: Россия победит в конфликте на Украине — когда это произойдёт?
Лучшие стрижки для вьющихся волос: актуальные варианты 2025 года
МВД РФ напомнило: документы водителя нужно предъявлять без портмоне
Как защитить салон автомобиля от шерсти домашних животных: простое решение

Как Россия и Гвинея строят мост дружбы через культуру, образование и дипломатию

2:56
Мир

Что объединяет Россию и Гвинею сегодня? Не только дипломатия и экономика, но и гуманитарное сотрудничество, которое с каждым годом становится глубже и насыщеннее. Недавняя рабочая поездка Центра народной дипломатии в Конакри стала новым шагом в развитии российско-гвинейских отношений.

Открытие Русского дома в Конакри, Гвинея
Открытие Русского дома в Конакри, Гвинея

Русский дом: новое культурное пространство в Конакри

В гвинейской столице торжественно открылся Русский дом — важная часть масштабного проекта Центра народной дипломатии, который реализуется совместно с Россотрудничеством. Это не просто культурный центр — это точка притяжения для всех, кто интересуется Россией и хочет с ней сотрудничать.

На открытии присутствовали:

  • дипломаты и представители гвинейских министерств;
  • выпускники советских и российских вузов;
  • делегации от университетов России;
  • спецгости — Дмитрий Савельев, замкоординатора группы по связям с парламентом Гвинеи, и доктор Данса Курума, президент Национального переходного совета Гвинеи.

Что уже работает в Русском доме

Новый центр быстро наполнился жизнью. Посетителям уже доступны:

  • курсы русского языка;
  • тематические клубы по интересам;
  • открытые лекции о России — от культуры до географии и истории.

Скоро откроется новая экспозиция в Национальном музее Конакри, посвящённая вкладу СССР в становление независимости Гвинеи — важной исторической главе, связывающей две страны.

 

Образование: фокус на совместную подготовку специалистов

Во время визита российская делегация провела переговоры с представителями гвинейских вузов и министерств. Особое внимание было уделено подготовке кадров для ключевых отраслей экономики Гвинеи.

На встречах обсуждались:

  • программы обучения с участием проректора НГАУ Владислава Бабина;
  • развитие аграрного и технического образования;
  • создание рабочей группы по координации научно-образовательных программ.

Искусство и культура — новые точки соприкосновения

Россия и Гвинея намерены развивать сотрудничество и в сфере искусств. Об этом шла речь на встречах:

  • в министерстве культуры, туризма и ремесел Гвинеи;
  • в Институте искусств города Дюбрека;
  • в Национальном музее.

Советник ректора ГИТИСа Ирина Жукова представила возможности российского образования в сфере искусства, вызвав живой интерес у гвинейских коллег.

Встречи, которые оставляют след

Каждая встреча в рамках визита была наполнена содержанием, теплом и взаимным уважением. Главный результат — не только договорённости и проекты, но и укрепление доверия, которое становится прочной основой для дальнейшего сотрудничества.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Сейчас читают
Археологи в Швеции нашли старейший карвелл-корабль XV века
Наука и техника
Археологи в Швеции нашли старейший карвелл-корабль XV века Аудио 
Зоологи Австралии подтвердили флуоресценцию шерсти утконоса под УФ-светом
Домашние животные
Зоологи Австралии подтвердили флуоресценцию шерсти утконоса под УФ-светом
Почему стоит понимать жесты байкеров — даже если вы за рулём авто
Авто
Почему стоит понимать жесты байкеров — даже если вы за рулём авто Аудио 
Популярное
Врач рассказал, какое варенье считается самым полезным

Врач перечислил самые полезные виды варенья и дал советы по приготовлению.

Сырой метод и меньше сахара: вот как готовить варенье, чтобы оно было действительно полезным
Археологи в Швеции нашли старейший карвелл-корабль XV века
Он не должен был сохраниться: у берегов Швеции нашли уникальный корабль-призрак XV века
Он светится, откладывает яйца и бьёт ядом — существо, которому 187 миллионов лет
Россия предупредила Запад о свободе судоходства в Балтийском море
Баку молчит об убитых гражданах на Украине. Но в соцсетях обсуждают версии Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев
Любовь с компрессией: почему дизель — не для всех, но те, кто понял, уже не меняют
Вкус детства в банке: кабачковая икра по ГОСТу в домашних условиях — не отличишь от той самой
Этот летний рецепт кабачковых оладий влюбляет с первого укуса: секрет в одном добавлении
Этот летний рецепт кабачковых оладий влюбляет с первого укуса: секрет в одном добавлении
Последние материалы
Опасен ли бесплатный интернет в торговом центре — правда удивит
Новая система получения квитанций: изменения в ЖКХ, которые вы должны знать
Эксперт Литовкин: поставки ATACMS Украине не стали сюрпризом для России
Грузовой бум в Узбекистане. Как найти свою нишу в логистике и выйти на международный рынок
Десятилетнее обучение в школе возвращается? Последствия могут удивить
Передача оружия Украине увеличит число жертв — депутат Госдумы Чепа
Почему британка не рекомендует отель Movenpick в Хургаде?
Топ актуальных оттенков губной помады: обзор цветовых трендов
Подделки масел всё чаще делают из очищенной отработки
Фитнес-инструкторы назвали главные причины делать разминку перед занятиями
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.