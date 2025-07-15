Как Россия и Гвинея строят мост дружбы через культуру, образование и дипломатию

Что объединяет Россию и Гвинею сегодня? Не только дипломатия и экономика, но и гуманитарное сотрудничество, которое с каждым годом становится глубже и насыщеннее. Недавняя рабочая поездка Центра народной дипломатии в Конакри стала новым шагом в развитии российско-гвинейских отношений.
В гвинейской столице торжественно открылся Русский дом — важная часть масштабного проекта Центра народной дипломатии, который реализуется совместно с Россотрудничеством. Это не просто культурный центр — это точка притяжения для всех, кто интересуется Россией и хочет с ней сотрудничать.
На открытии присутствовали:
Новый центр быстро наполнился жизнью. Посетителям уже доступны:
Скоро откроется новая экспозиция в Национальном музее Конакри, посвящённая вкладу СССР в становление независимости Гвинеи — важной исторической главе, связывающей две страны.
Во время визита российская делегация провела переговоры с представителями гвинейских вузов и министерств. Особое внимание было уделено подготовке кадров для ключевых отраслей экономики Гвинеи.
На встречах обсуждались:
Россия и Гвинея намерены развивать сотрудничество и в сфере искусств. Об этом шла речь на встречах:
Советник ректора ГИТИСа Ирина Жукова представила возможности российского образования в сфере искусства, вызвав живой интерес у гвинейских коллег.
Каждая встреча в рамках визита была наполнена содержанием, теплом и взаимным уважением. Главный результат — не только договорённости и проекты, но и укрепление доверия, которое становится прочной основой для дальнейшего сотрудничества.
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