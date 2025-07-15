Как Россия и Гвинея строят мост дружбы через культуру, образование и дипломатию

2:56 Your browser does not support the audio element. Мир

Что объединяет Россию и Гвинею сегодня? Не только дипломатия и экономика, но и гуманитарное сотрудничество, которое с каждым годом становится глубже и насыщеннее. Недавняя рабочая поездка Центра народной дипломатии в Конакри стала новым шагом в развитии российско-гвинейских отношений.

Открытие Русского дома в Конакри, Гвинея

Русский дом: новое культурное пространство в Конакри

В гвинейской столице торжественно открылся Русский дом — важная часть масштабного проекта Центра народной дипломатии, который реализуется совместно с Россотрудничеством. Это не просто культурный центр — это точка притяжения для всех, кто интересуется Россией и хочет с ней сотрудничать.

На открытии присутствовали:

дипломаты и представители гвинейских министерств;

выпускники советских и российских вузов;

делегации от университетов России;

спецгости — Дмитрий Савельев, замкоординатора группы по связям с парламентом Гвинеи, и доктор Данса Курума, президент Национального переходного совета Гвинеи.

Что уже работает в Русском доме

Новый центр быстро наполнился жизнью. Посетителям уже доступны:

курсы русского языка;

тематические клубы по интересам;

открытые лекции о России — от культуры до географии и истории.

Скоро откроется новая экспозиция в Национальном музее Конакри, посвящённая вкладу СССР в становление независимости Гвинеи — важной исторической главе, связывающей две страны.

Образование: фокус на совместную подготовку специалистов

Во время визита российская делегация провела переговоры с представителями гвинейских вузов и министерств. Особое внимание было уделено подготовке кадров для ключевых отраслей экономики Гвинеи.

На встречах обсуждались:

программы обучения с участием проректора НГАУ Владислава Бабина;

развитие аграрного и технического образования;

создание рабочей группы по координации научно-образовательных программ.

Искусство и культура — новые точки соприкосновения

Россия и Гвинея намерены развивать сотрудничество и в сфере искусств. Об этом шла речь на встречах:

в министерстве культуры, туризма и ремесел Гвинеи;

в Институте искусств города Дюбрека;

в Национальном музее.

Советник ректора ГИТИСа Ирина Жукова представила возможности российского образования в сфере искусства, вызвав живой интерес у гвинейских коллег.

Встречи, которые оставляют след

Каждая встреча в рамках визита была наполнена содержанием, теплом и взаимным уважением. Главный результат — не только договорённости и проекты, но и укрепление доверия, которое становится прочной основой для дальнейшего сотрудничества.