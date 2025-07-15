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В Швеции слишком много бандитов: страна не справляется с их размещением в тюрьмах

Швеция не справляется с зеками: вот почему страна начет арендовать камеры у Эстонии
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Мир

В Швеции оказалось так много преступников, что в тюрьмах больше не осталось свободных камер.

Тюрьма
Фото: unsplash.com by engin akyurt is licensed under Free to use under the Unsplash License
Тюрьма

Из-за этого страна подписала соглашение с Эстонией, согласно которому Таллин предоставит Стокгольму до 600 мест в тюрьмах.

Из-за ужесточения карательной политики количество заключенных в тюрьмах Швеции может вырасти с 7,8 тысячи в этом году до 41 тысячи через 11 лет. Сейчас внутренняя политика Стокгольма направлена на борьбу с нелегальными преступными группировками, которые впутывают в свою деятельность несовершеннолетних.

И все же власти Швеции отказываются от амнистии и смягчения законов. Сейчас там рассматривают законопроект о снижении возраста ответственности за тяжкие преступления с 15 до 13 лет.

Уточнения

Шве́ция (швед. [ˈsvæ̌rjɛ]), официальное название — Короле́вство Шве́ция (швед. [ˈkôːnɵŋaˌriːkɛt ˈsvæ̌rjɛ]) — государство в Северной Европе на Скандинавском полуострове.
 

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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