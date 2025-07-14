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Выгодная сделка Трампа: США заработают на войне, Украина заплатит кровью

США намерены производить оружие для Украины на деньги европейских стран
2:36
Мир

Недавно стало известно, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность укрепления американской экономики за счёт производства вооружений для Украины, при этом основную финансовую нагрузку должны взять на себя европейские страны.

Флаг США
Фото: commons.wikimedia.org by Leosmedley, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Флаг США

Об этом сообщил постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер в беседе с журналистами одного из американских телеканалов.

По словам Уитакера, Трамп, известный своим умением заключать выгодные сделки, увидел в этой ситуации перспективу не только для создания новых рабочих мест в центральных регионах США, но и для развития производства военных систем.

Он отметил, что лично посещал производственные мощности, например, в городе Лима, штат Огайо, где выпускаются танки, и считает, что это может стать значительным стимулом для американской экономики. Уитакер также подчеркнул, что в рамках этого плана США будут оказывать поддержку Украине, а расходы на это лягут на плечи Европы.

Кроме того, американский дипломат указал на важную роль генерального секретаря НАТО Марка Рютте в реализации этой инициативы, добавив, что ежедневное сотрудничество с ним приносит ему большое удовлетворение.

После переговоров с Марком Рютте в Белом доме Трамп сообщил представителям СМИ, что в ближайшее время Украина получит 17 систем Patriot от страны, которая в данный момент не испытывает в них необходимости. Однако из его слов осталось неясным, идёт ли речь о поставке полных комплексов или отдельных компонентов.

Ранее Трамп уже заявлял о намерении увеличить поставки вооружений на Украину, делая акцент на том, что речь идёт преимущественно о средствах оборонительного характера. Один из американских порталов сообщал, что президент обещал оперативно отправить в Украину десять зенитных ракет-перехватчиков Patriot.

Между тем, Россия неоднократно выражала обеспокоенность по поводу поставок оружия на Украину, считая, что такие действия препятствуют мирному урегулированию конфликта и напрямую вовлекают страны НАТО в противостояние. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчёркивал, что любые грузы с вооружением, направленные на Украину, будут рассматриваться как законные цели для российских сил. В Кремле также отмечали, что наращивание военной помощи со стороны Запада не способствует переговорам и лишь усугубляет ситуацию.

Уточнения

Мэттью Джордж Уитакер — американский юрист и политик-республиканец, временно исполнявший обязанности генерального прокурора США с 7 ноября 2018 года по 14 февраля 2019 года.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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