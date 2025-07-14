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Пустое место во главе Украины: военный эксперт назвал истинного врага России

Сивков заявил, что Европа толкает Украину на противостояние с Россией
1:42
Мир

Конфликт между Россией и Украиной, продолжающийся уже более трёх лет, унёс множество жизней и привёл к катастрофическим потерям в рядах украинских вооружённых сил.

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Фото: defense.gov by Master Sgt. Jim Varhegyi, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
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Несмотря на это, киевские власти не проявляют намерений остановить боевые действия, что вызывает множество вопросов о подлинных причинах и движущих силах этого противостояния. Материал с мнением эксперта публикует "Царьград". 

Один из военных аналитиков, Константин Сивков, высказал мнение, что Украина, хотя и является непосредственным участником конфликта, на самом деле не несёт ответственности за его эскалацию. Он указал на то, что за кулисами событий стоят другие силы, которые подталкивают Киев к продолжению борьбы с Россией, преследуя собственные интересы.

По словам Сивкова, утверждения о том, что во всём виноват Владимир Зеленский, не соответствуют действительности. Он считает, что Зеленский не играет ключевой роли в принятии стратегических решений, называя его фигурой, лишённой реальной власти. Аналитик подчеркнул, что истинным противником России является Европа, которая, по его мнению, несёт ответственность за гибель людей, как это было в период с 1941 по 1945 годы. Он также добавил, что Европа продолжает оставаться главным врагом и в настоящее время.

Кроме того, Сивков отметил, что в случае, если европейские страны решат открыто вмешаться в конфликт, это может привести к необходимости их полного уничтожения, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию.

Уточнения

Влади́мир Алекса́ндрович Зеле́нский — украинский государственный и политический деятель.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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