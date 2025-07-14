Украина запретила правду: МИД в ярости из-за публикации The New York Times

МИД Украины раскритиковал NYT за репортаж о ситуации в Курской области

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Министерство иностранных дел Украины выразило жёсткое недовольство материалом, опубликованным журналисткой американского издания The New York Times Нанной Хайтманн, посвящённым действиям украинских вооружённых сил в Курской области России.

Фото: commons.wikimedia.org by President Of Ukraine, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ всу

Репортаж вызвал бурную реакцию в дипломатических кругах, став предметом ожесточённых споров. Издание argumenti.ru опубликовало материал об этой ситуации.

Журналистка провела почти неделю в районе города Суджа, сопровождая бойцов подразделения "Ахмат". В своём отчёте она подробно описала трагические сцены, свидетелем которых стала: останки мирных жителей, разбросанные по улицам мины и руины жилых домов, разрушенных в ходе боевых действий. Её материал пролил свет на тяжёлые последствия конфликта для местного населения.

Официальный представитель украинского внешнеполитического ведомства Георгий Тихий охарактеризовал решение опубликовать такой репортаж как крайне неудачное, подчеркнув, что оно не способствует объективному освещению ситуации. По его мнению, подобный подход может искажать восприятие событий и наносить ущерб репутации страны.

Уточнения

Ку́рская о́бласть — субъект Российской Федерации, входит в состав Центрального федерального округа. Административный центр — Курск.

