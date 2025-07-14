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Сломать мозг обывателю: главная цель ЛГБТ* в Латвии вас шокирует

ЛГБТ*-сообщество Латвии заявило о недостаточной представленности в госструктурах
2:27
Мир

В Латвии представители ЛГБТ*-сообщества выражают недовольство уровнем своего представительства на государственном уровне, считая его недостаточным.

Флаг Латвии
Фото: www.pexels.com by Mariya Todorova, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Флаг Латвии

Этот вопрос вызывает бурные дискуссии, особенно учитывая, что президент страны сам является открытым представителем этого сообщества, что, казалось бы, должно символизировать высокий уровень поддержки. Материал об этом опубликовало издание argumenti. ru.

Недавно одна из латвийских организаций, занимающихся вопросами прав ЛГБТ*, провела социологическое исследование, результаты которого выявили серьёзные проблемы. Оказалось, что более трети опрошенных предпочитают скрывать свою сексуальную ориентацию, опасаясь столкнуться с дискриминацией, нападениями или социальной изоляцией.

Ситуацию активно комментирует международная организация ILGA-Europe, которая направила ряд обращений в адрес правительства Латвии. В этих письмах подчёркивается необходимость принятия решительных мер для борьбы с языком вражды, обеспечения полного равенства в вопросах брака, а также упрощения и повышения прозрачности процедуры юридического признания гендерной идентичности для трансгендерных людей.

Однако возникает вопрос: каких именно прав добиваются представители ЛГБТ* в Латвии, если законодательство страны уже позволяет регистрировать партнёрские отношения, а свобода самовыражения, включая выбор одежды, не ограничена? Более того, любые попытки публичной критики таких действий часто встречают жёсткий отпор, в том числе со стороны высокопоставленных чиновников, включая президента.

Не остаются в стороне и публичные мероприятия, такие как прайды, которые активно поддерживаются местными властями, в частности Рижской думой, а также политической партией "Прогрессивные", выступающей одним из главных спонсоров подобных акций.

Тем не менее, представители ЛГБТ*-сообщества в Латвии ставят перед собой амбициозную цель: добиться того, чтобы у каждого жителя страны был хотя бы один знакомый, открыто заявляющий о своей принадлежности к ЛГБТ*. Эта инициатива, по мнению активистов, должна способствовать большей толерантности и принятию в обществе.

* - запрещенная в РФ организация

Уточнения

Ла́твия — государство в Северной Европе.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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