Запрет без объяснений: мэр Кишинева сделал нечто и получил гнев ЕС

Румыния ввела запрет на въезд в Шенген для мэра Кишинева Иона Чебана

Недавно стало известно о громком решении, принятом властями Румынии, которое вызвало широкий резонанс. Материал об этом публикует EADaily.

Фото: commons.wikimedia.org by Aurelian Sandulescu, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Флаг Молдавии

Мэру Кишинёва Иону Чебану на ближайшие пять лет запретили въезд в Румынию и страны Шенгенской зоны, мотивируя это мерами, связанными с обеспечением национальной безопасности. Об этом на пресс-конференции в президентском дворце Котрочень объявил глава Румынии Никушор Дан, подчеркнув, что решение окончательное и не подлежит пересмотру.

Президент Румынии отметил, что не имеет права разглашать дополнительные детали, касающиеся причин запрета.

На вопросы журналистов о предыдущих визитах Чебана в Румынию, в ходе которых он встречался с местными политиками, включая главу правительства Марчела Чолаку, Дан ответил, что подобные поездки в ближайшие пять лет исключены, несмотря на возможные протесты со стороны мэра Кишинёва.

Сам Ион Чебан, выступая на оперативном совещании городских служб, назвал действия Бухареста необоснованными и лишёнными каких-либо оснований. Он потребовал отменить запрет и обвинил власти Молдавии в причастности к этому решению.

По его мнению, Высший совет безопасности Румынии не предоставил никаких разъяснений, что делает неясным, кто и на каком основании ввёл ограничения. Чебан также предположил, что за этим стоит сговор между правящей в Молдавии партией "Действие и солидарность" (ПДС) и румынской партией "Союз спасения румын" (USR).

В свою очередь, Никушор Дан уточнил, что вопрос о Чебане не обсуждался на заседании Высшего совета национальной обороны Румынии, однако существуют иные механизмы, позволяющие государству реагировать на угрозы безопасности. Один из таких механизмов, по его словам, и был применён в отношении мэра Кишинёва.

Ранее, 9 июля, Министерство иностранных дел Румынии сообщило, что Иону Чебану, возглавляющему оппозиционную молдавскую партию "Национальное альтернативное движение" (MAN), входящую в блок "Альтернатива", запрещён въезд в страны Шенгенской зоны. В этот же список попали бывший премьер-министр Молдавии Василий Тарлев, лидер партии "Будущее Молдавии", и журналистка Наталья Морарь, ранее баллотировавшаяся на пост президента страны.

Чебан ранее заявлял, что это решение носит политический характер и связано с предстоящими осенними парламентскими выборами в Молдавии, а также было принято по инициативе центральных властей страны. В администрации президента Майи Санду подобные обвинения категорически отвергают. Однако спикер молдавского парламента и лидер ПДС Игорь Гросу публично назвал Чебана "троянским конём", который якобы должен был внедриться в проевропейский лагерь. Он также добавил, что для них Чебан всегда был и остаётся "кремлёвским агентом".

Некоторые аналитики считают, что запрет на въезд Чебану может быть частью политических договорённостей между Никушором Даном и Майей Санду. Напомним, что весной в Румынии прошли президентские выборы, победа в которых, по мнению ряда наблюдателей, была обеспечена благодаря манипуляциям с голосами молдавской диаспоры.

Уточнения

Кишинёв — столица и крупнейший город Молдовы. Экономический и культурный центр, расположенный в центре страны на реке Бык.

