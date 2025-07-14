Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
ВС России взяли в плен иностранных наёмников, воевавших на стороне ВСУ
Названы преимущества автомобилей ярких цветов — от видимости до маскировки грязи
Сивков заявил, что Европа толкает Украину на противостояние с Россией
Пьяные фанаты напали на Витю АК-47 в Петербурге: требовали фото, хватали за руки
Еноты умеют пользоваться лапами как руками и отличают текстуры
Кремль заявил, что поставки американского оружия на Украину не прекращались
Цыганова требует забыть писателей-иноагентов: что она сказала?
Пищевые технологии используют пальмовое масло из-за его устойчивости и цены
Приготовьте картофель с изумительной заправкой — станет хитом на вашем столе

Запрет без объяснений: мэр Кишинева сделал нечто и получил гнев ЕС

Румыния ввела запрет на въезд в Шенген для мэра Кишинева Иона Чебана
Мир

Недавно стало известно о громком решении, принятом властями Румынии, которое вызвало широкий резонанс. Материал об этом публикует EADaily

Флаг Молдавии
Фото: commons.wikimedia.org by Aurelian Sandulescu, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Флаг Молдавии

Мэру Кишинёва Иону Чебану на ближайшие пять лет запретили въезд в Румынию и страны Шенгенской зоны, мотивируя это мерами, связанными с обеспечением национальной безопасности. Об этом на пресс-конференции в президентском дворце Котрочень объявил глава Румынии Никушор Дан, подчеркнув, что решение окончательное и не подлежит пересмотру.

Президент Румынии отметил, что не имеет права разглашать дополнительные детали, касающиеся причин запрета.

На вопросы журналистов о предыдущих визитах Чебана в Румынию, в ходе которых он встречался с местными политиками, включая главу правительства Марчела Чолаку, Дан ответил, что подобные поездки в ближайшие пять лет исключены, несмотря на возможные протесты со стороны мэра Кишинёва.

Сам Ион Чебан, выступая на оперативном совещании городских служб, назвал действия Бухареста необоснованными и лишёнными каких-либо оснований. Он потребовал отменить запрет и обвинил власти Молдавии в причастности к этому решению.

По его мнению, Высший совет безопасности Румынии не предоставил никаких разъяснений, что делает неясным, кто и на каком основании ввёл ограничения. Чебан также предположил, что за этим стоит сговор между правящей в Молдавии партией "Действие и солидарность" (ПДС) и румынской партией "Союз спасения румын" (USR).

В свою очередь, Никушор Дан уточнил, что вопрос о Чебане не обсуждался на заседании Высшего совета национальной обороны Румынии, однако существуют иные механизмы, позволяющие государству реагировать на угрозы безопасности. Один из таких механизмов, по его словам, и был применён в отношении мэра Кишинёва.

Ранее, 9 июля, Министерство иностранных дел Румынии сообщило, что Иону Чебану, возглавляющему оппозиционную молдавскую партию "Национальное альтернативное движение" (MAN), входящую в блок "Альтернатива", запрещён въезд в страны Шенгенской зоны. В этот же список попали бывший премьер-министр Молдавии Василий Тарлев, лидер партии "Будущее Молдавии", и журналистка Наталья Морарь, ранее баллотировавшаяся на пост президента страны.

Чебан ранее заявлял, что это решение носит политический характер и связано с предстоящими осенними парламентскими выборами в Молдавии, а также было принято по инициативе центральных властей страны. В администрации президента Майи Санду подобные обвинения категорически отвергают. Однако спикер молдавского парламента и лидер ПДС Игорь Гросу публично назвал Чебана "троянским конём", который якобы должен был внедриться в проевропейский лагерь. Он также добавил, что для них Чебан всегда был и остаётся "кремлёвским агентом".

Некоторые аналитики считают, что запрет на въезд Чебану может быть частью политических договорённостей между Никушором Даном и Майей Санду. Напомним, что весной в Румынии прошли президентские выборы, победа в которых, по мнению ряда наблюдателей, была обеспечена благодаря манипуляциям с голосами молдавской диаспоры.

Уточнения

Кишинёв — столица и крупнейший город Молдовы. Экономический и культурный центр, расположенный в центре страны на реке Бык. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Сейчас читают
Рецепт запечённых кабачков с сыром, беконом и помидорами в духовке
Еда и рецепты
Рецепт запечённых кабачков с сыром, беконом и помидорами в духовке Аудио 
Агрономы считают сырость, мусор и грызунов главными причинами появления змей в саду
Садоводство, цветоводство
Агрономы считают сырость, мусор и грызунов главными причинами появления змей в саду Аудио 
Принудительный холостой ход снижает расход топлива при спуске с горки
Авто
Принудительный холостой ход снижает расход топлива при спуске с горки Аудио 
Популярное
Автомобиль едет, но топлива не тратит: как работает этот режим

Машина может ехать без расхода топлива — и делает это чаще, чем вы думаете. Режим принудительного холостого хода активируется сам и экономит бензин без вашего участия.

Принудительный холостой ход снижает расход топлива при спуске с горки
Новое покрытие снижает коррозию железа в 100 раз: данные исследования
Ржавчина проиграла: новое покрытие защищает металл так, как раньше никто не умел
Теперь змеи не суются на участок: проверенные шаги, которые действительно работают
Белый медведь против гиганта с бивнями — финал неочевиден
Баку молчит об убитых гражданах на Украине. Но в соцсетях обсуждают версии Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев
Огурцы и помидоры без стерилизации: заготовка, которую вы сделаете за час
То, что нашли под облаками Венеры, переворачивает представление о планетах
Это не фильм ужасов: реальные монстры из глубин, которые пугают даже учёных
Это не фильм ужасов: реальные монстры из глубин, которые пугают даже учёных
Последние материалы
Цыганова требует забыть писателей-иноагентов: что она сказала?
Пищевые технологии используют пальмовое масло из-за его устойчивости и цены
В поисках альтернативы: серебро дорожает из-за недоступности золота
Приготовьте картофель с изумительной заправкой — станет хитом на вашем столе
МИД Украины раскритиковал NYT за репортаж о ситуации в Курской области
Спасите свои грядки: 7 эффективных методов борьбы с пожелтением чеснока
Мастера отмечают связь запаха из стиралки с накоплением грязи под манжетой
Ценовые акции маркетплейсов под угрозой: что предлагают офлайн-ритейлеры
Как добиться расслабления всех мышц: вот идеальная растяжка от экспертов
Российские учёные создали систему управления роботами силой мысли на базе мемристоров
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.