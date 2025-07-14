В Японии появился сервис аренды бабушек на дом

Японцы нашли применение бабушкам: запущен сервис аренды старушек на дом

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В Японии запустили интересный сервис OK Obaachan. Он помогает пожилым людям найти дополнительный источник дохода в условиях растущей инфляции.

Фото: https://www.freepik.com by stockking Бабушка

Также бабушки получают социальную активность, так как в Японии распространена проблема одиночества. За $20 в час можно воспользоваться услугами женщины в возрасте от 60 до 94 лет. Она будет обучать кулинарным навыкам, посмотрит за детьми или выступит посредником в семейных конфликтах.

Услуга моральной поддержки детям набирает популярность в Японии. Ребятам помогают, если их родители в ссоре или хотят развестись.

Уточнения



Япо́ния (яп. 日本 Нихон, Ниппон, букв. «место, где восходит Солнце»), официальное название — Госуда́рство Япо́ния (яп. 日本国 ), — островное государство в Восточной Азии.

