Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Аналитика покупательского интереса: какие города лидируют по предложению квартир в новостройках
Алсу рассказала, почему готова к пластической хирургии
Купила пещеру в долгострое: Лолита Милявская съязвила про недвижимость в Турции
Защита картофеля от вредителей золой по утрам признана эффективной агрономами
Приготовление булочек бриошь
Tesla и ответственность: технологии — это мощь, но и риск
Природный терруар Эгеза: куда отправиться на активный отдых в регионе
Контекст тренировки: исследование обнаружило связь между атмосферой и психическим состоянием
Ветеринары рассказали, когда кошачья мята может быть вредна для кошек

В Японии появился сервис аренды бабушек на дом

Японцы нашли применение бабушкам: запущен сервис аренды старушек на дом
0:42
Мир

В Японии запустили интересный сервис OK Obaachan. Он помогает пожилым людям найти дополнительный источник дохода в условиях растущей инфляции.

Бабушка
Фото: https://www.freepik.com by stockking
Бабушка

Также бабушки получают социальную активность, так как в Японии распространена проблема одиночества. За $20 в час можно воспользоваться услугами женщины в возрасте от 60 до 94 лет. Она будет обучать кулинарным навыкам, посмотрит за детьми или выступит посредником в семейных конфликтах.

Услуга моральной поддержки детям набирает популярность в Японии. Ребятам помогают, если их родители в ссоре или хотят развестись.

Уточнения

 
 Япо́ния (яп. 日本 Нихон, Ниппон, букв. «место, где восходит Солнце»), официальное название — Госуда́рство Япо́ния (яп. 日本国 ), — островное государство в Восточной Азии.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Сейчас читают
Лонг блэк готовится путём добавления эспрессо в воду
Еда и рецепты
Лонг блэк готовится путём добавления эспрессо в воду Аудио 
Владельцы подтвердили выносливость культовых моделей Toyota, Honda и Subaru
Авто
Владельцы подтвердили выносливость культовых моделей Toyota, Honda и Subaru Аудио 
Почему стоит понимать жесты байкеров — даже если вы за рулём авто
Авто
Почему стоит понимать жесты байкеров — даже если вы за рулём авто Аудио 
Популярное
Автомобиль едет, но топлива не тратит: как работает этот режим

Машина может ехать без расхода топлива — и делает это чаще, чем вы думаете. Режим принудительного холостого хода активируется сам и экономит бензин без вашего участия.

Принудительный холостой ход снижает расход топлива при спуске с горки
Новое покрытие снижает коррозию железа в 100 раз: данные исследования
Ржавчина проиграла: новое покрытие защищает металл так, как раньше никто не умел
Теперь змеи не суются на участок: проверенные шаги, которые действительно работают
Это не фильм ужасов: реальные монстры из глубин, которые пугают даже учёных
Замороженные активы, санкции и оружие: что ждать от заявления Трампа по России? Любовь Степушова Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев Рекламный фейерверк Трампа: как конфликты становятся частью шоу Юрий Бочаров
То, что нашли под облаками Венеры, переворачивает представление о планетах
Огурцы и помидоры без стерилизации: заготовка, которую вы сделаете за час
Робот провёл операцию без врачей: шок от того, что произошло дальше
Робот провёл операцию без врачей: шок от того, что произошло дальше
Последние материалы
Природный терруар Эгеза: куда отправиться на активный отдых в регионе
Контекст тренировки: исследование обнаружило связь между атмосферой и психическим состоянием
Ветеринары рассказали, когда кошачья мята может быть вредна для кошек
Исследование показало: избыток сна увеличивает риск болезни Альцгеймера
Этот день недели вызывает стресс: неожиданное открытие учёных
Весенние погодные аномалии снизили численность медуз в Черном море
Экс-ведущий Первого канала Антон Привольнов вспомнил о шоке после эмиграции в Израиль
Почему нельзя выбрасывать перезрелые бананы с чёрными кончиками: раскрыта их польза для здоровья
Психологические эффекты коротких видео: новейшие исследования удивляют
Галактики-призраки: потерянные спутники Млечного Пути возвращаются
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.