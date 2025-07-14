ИИ помог самозванцу стать лже-госсекретарем США и пообщаться с чиновниками

Самозванец в США использовал сгенерированные искусственным интеллектом голос и тексты, выдавая себя за госсекретаря Марко Рубио. Афериста еще не поймали.
Он создал учетную запись в мессенджере Signal под именем Marco. Rubio@state.gov, чтобы связаться с пятью американскими чиновниками, в том числе губернатором и конгрессменом.
Власти считают, что самозванец пытался манипулировать сотрудниками госаппарата "с целью получения доступа к информации или счетам". Теперь проводят "тщательное расследование".
Это уже не первый инцидент, связанный с мессенджером Signal. Ранее главный редактор The Atlantic Джеффри Голдберг случайно оказался в чате в Signal, где обсуждалась военная операция США против хуситов. Туда же его добавил советник Белого дома по нацбезопасности Майк Уолтц.
Ма́рко Анто́нио Ру́био (англ. Marco Antonio Rubio; род. 28 мая 1971, Майами, Флорида) — американский политический и государственный деятель, государственный секретарь США с 21 января 2025 года. В 2011—2025 годах был сенатором США от штата Флорида.
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