Код стройности расшифрован: лабораторный феномен, о котором молчат — смартфон тайно сжигает калории

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Мобильные приложения помогают снизить вес без похода в спортзал
Мир

Как похудеть? Большинство людей мечтают об этом, но с оговоркой: как сбросить вес, не отказываясь от любимой еды и в прежних объемах. Поэтому худеть в цифровую эпоху одновременно и сложно, и легко.

Девушка отслеживает похудение с помощью ии
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка отслеживает похудение с помощью ии

Тяжелая проблема

Статистика говорит: 8 женщин из 10 мечтают сбросить лишние килограммы. К 20 годам многие девушки, даже при нормальном весе, пробуют всевозможные диеты. Мужчины сталкиваются с проблемой позже, чаще для сохранения здоровья. По данным ВОЗ, Россия на 19-м месте в рейтинге "полных" стран: 60% женщин и половина мужчин старше 30 имеют лишний вес, а 30% страдают ожирением.

Общество культивирует как любовь к еде, так и культ стройности. Реклама стимулирует потребление, создавая коммуникацию вокруг еды: обсуждения, соцсети, фуршеты, банкеты, застолья. Одновременно индустрия похудения ($33 млрд в год), омоложения ($20 млрд) и эстетической хирургии ($300 млн) пропагандирует стройность.

Искусственный интеллект укрепил стереотипы красоты, но цифровые технологии могут стать оружием против лишнего веса. Мобильные приложения для подсчета калорий, меню и тренировок набирают огромную популярность.

Что говорят ученые

Еще в 2012 году американские ученые из Медицинского научного центра в Чикаго доказали эффективность электронных устройств в коррекции веса. Их исследование, опубликованное в журнале Archives of Internal Medicine, длилось год.

Участники делились на две группы, обе посещали лекции и тренировки. Первая группа пользовалась специальным мобильным приложением для отслеживания рациона и активности, вторая вела бумажный дневник и встречалась с врачом лично.

Через год были получены любопытные результаты. Каждый участник, пользовавшийся мобильным приложением, сбросил в среднем около трех килограмм. Те, кто не пропускал лекции и тренировки, показали лучший средний результат — минус семь килограмм. Участники второй группы не потеряли в весе вообще.

Новые исследования подтверждают этот подход. В 2019 году профессор психологии Дьюкского университета Гари Беннетт провел аналогичный эксперимент (опубликован в JMIR mHealth and uHealth). Участники были разделены на три группы: первая контролировала только питание, вторая — вес и питание со второго месяца, третья — и вес, и питание все три месяца.

Результат: первая группа участников скинула около двух килограмм, а вторая и третья — около трех килограмм за три месяца. Авторы уверены: все дело в ежедневных напоминаниях, послушании и точных целях, записанных участниками в приложении.

Успех цифровых методов объясняется дисциплиной, необходимостью отчета и эффектом постоянного присутствия "диетолога". Приложение дает уверенность в правильности рекомендаций и требовательно напоминает о действиях, минимизируя эффект лени.

Мобильный диетолог

Карманный помощник незаменим: он напомнит о тренировке или ограничении порции. Базовых функций бесплатных версий обычно достаточно при сильной мотивации. Вот топ-5 популярных приложений (большинство скачаны более 10 млн раз):

  • Lifesum и MyFitnessPal: Лидеры по скачиваниям. Предлагают статистику, график калорий и веса, учет воды, синхронизацию с трекерами, соцфункции. Можно вводить параметры, добавлять любимые блюда и рецепты с расчетом КБЖУ, задавать норму калорий для похудения.
  • Мой тренер по похудению: Только для женщин. Ставит ежедневные задачи в игровой форме, фокусируется на мотивации и удержании результата, помогает бороться с ленью и заеданием стресса.
  • FatSecret: Синхронизируется с Google Fit, Apple Health, Samsung Health. Обширная база блюд, статистика по приемам пищи. Нет функции добавления рецептов и учета воды.
  • Yazio: Позволяет выбрать режим (поддержание, похудение, набор веса/мышц). Учитывает не только тренировки, но и активность в быту (уборка, прогулки).
  • Худеем за 30 дней (Android): Видеотренировки с нарастающей сложностью и планы питания, учитывающие особенности женского организма. Позволяет выбрать интенсивность.

Когда нет силы воли

Иногда приложения не работают без внутренней дисциплины. Поэтому интерес вызывают альтернативные салонные технологии: ультразвук, электролиполиз, лимфодренаж, электромиостимуляция, различные виды массажа. Радикальные методы (импланты, ботокс в нерв) используются редко.

Ученые ищут психологические решения. Японские исследователи создали программу виртуальной реальности Augmented Satiety ("дополненная сытость"). Надев VR-очки, человек видит еду на тарелке увеличенной на 10%, что снижает реальное потребление.

Один из сотрудников CNN, испытавший эту разработку, отметил, что все ощущается совершенно реально, хотя суть технологии заранее известна."
Психологи из Университета Эксетера разработали игру для борьбы с вредными перекусами. Добровольцы 4 раза в неделю по 10 минут учились игнорировать изображения сладостей в игре.

Результат был таков: за неделю добровольцы скинули 700 грамм, а после завершения эксперимента сократили количество вредных перекусов (авторы наблюдали за ними в течение еще шести месяцев).

Но все методы в конечном счете ведут к двум основам: здоровому питанию и физической активности.

Уточнения

Иску́сственный интелле́кт — это интеллект, демонстрируемый машинами, в частности компьютерными системами.

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Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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