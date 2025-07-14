Россия и Буркина-Фасо запустят новые культурные и образовательные проекты

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Гуманитарные связи между Россией и Буркина-Фасо продолжают крепнуть благодаря активной позиции Новосибирска. На этой неделе делегация Центра народной дипломатии побывала в Уагадугу с деловой поездкой. За пару дней специалисты центра провели встречи с руководителями министерств и подписали значимые соглашения.

7 июля состоялись переговоры с министром высшего образования Буркина-Фасо Аджимой Томбиано и представителями министерства сельского хозяйства. На встрече обсудили подготовку кадров для аграрной отрасли в африканской стране и организацию сельскохозяйственной лаборатории. Россию в этом совместном начинании представит Новосибирский государственный аграрный университет. Соглашение будет подписано в августе на полях "Технопрома-2025".

8 июля были достигнуты договоренности о партнерстве консерваторий с министром коммуникаций, культуры, искусства и туризма Пингдвенде Жилбер Уэдраого. Речь идет об обмене опытом и участии в творческих конкурсах. Также на встрече обсудили создание альбома архитектурного наследия Уагадугу для популяризации туризма. С буркинийским искусством смогут познакомиться и россияне — этой осенью в Москве пройдет выставка бронзовой скульптуры. Инициировал этот проект известный новосибирский депутат Дмитрий Савельев. Для успешной реализации этих начинаний 9 июля Центр и буркинийское министерство культуры подписали соглашение об укреплении культурных связей.

Руководитель Центра народной дипломатии Наталия Красовская отметила, что соглашение будет дополнительно способствовать культурному взаимодействию двух стран.