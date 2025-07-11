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Неделя в огне: визит спецпосланника Трампа Келлога на Украину может обострить фронт

Депутат Соболев: визит спецпосланника Трампа на Украину имеет конкретную цель
2:12
Мир

Главная цель визита Келлога на Украину — оценить, способна ли страна переломить ситуацию на фронте с помощью западной помощи. Об этом Pravda.Ru заявил член Комитета по обороне Государственной Думы Виктор Соболев.

Кит Келлог
Фото: commons.wikimedia.org by JKTKMM, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Кит Келлог

Ранее спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог заявил, что прибудет в Киев 14 июля и пробудет там неделю.

По словам Соболева, миссия американского спецпосланника тщательно спланирована и охватывает различные аспекты — от политических встреч до посещения воинских частей. Он отметил, что такие визиты не совершаются спонтанно.

По мнению парламентария, визит длительностью в неделю указывает на серьезность намерений.

"Наверное, побыть где-то: и на заводах, где-то в воинских частях, где-то встретиться с правительством. Это же такие люди просто так не едут. Они ж планируют все до минуты", — пояснил он.

Говоря о возможных результатах поездки, Соболев подчеркнул, что ситуация стремительно ухудшается, и действия западных стран становятся все более агрессивными.

"Обстановка все больше и больше обостряется. Эти французы, англичане и немцы заявили, что они планируют войска туда ввести. Трамп возобновляет все поставки оружия. Сначала сказал только оборонительного, сейчас всех видов оружия", — заявил депутат.

Он подчеркнул, что миссия Келлога может быть направлена на выяснение того, способна ли Украина с учетом нового объема помощи изменить ситуацию на фронте.

"Я думаю, что одна из целей — изучить, способна ли Украина принять ту помощь и переломить ситуацию на фронте. Это, я думаю, главное, из-за чего он туда едет", — отметил он.

Соболев предупредил, что напряжение нарастает сразу на нескольких уровнях. По мнению депутата, в этих условиях России следует действовать решительнее.

"Обстановка предельно обостряется. Предельно на любом направлении: и на политическом, и на информационном, и на военном, и на экономическом обостряется", — заявил он.

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Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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