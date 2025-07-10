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Москва поставила Еревану ультиматум: либо Россия, либо экономический крах

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Мир

В дипломатических кругах активно обсуждается недавний визит посла Армении в России Гургена Арсеняна в Министерство иностранных дел РФ, который состоялся 7 июля. Об этом пишет издание EADaily.

Флаг Армении и России
Фото: flickr.com by Alexanyan, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Флаг Армении и России

Как сообщают источники в армянских СМИ, российская сторона передала через дипломата серьёзное предупреждение властям Еревана. В частности, было указано, что в случае определённых действий со стороны Армении Москва может ввести экономические ограничения.

По информации, полученной из дипломатических кругов, поводом для возможных санкций может стать выполнение Арменией требований западных стран, касающихся блокировки российских государственных телеканалов в национальном мультиплексе. Это решение, как отмечается, может быть расценено Россией как недружественный шаг, что и повлечёт за собой ответные меры в экономической сфере.

Ситуация уже вызвала широкий резонанс в обществе, а эксперты активно обсуждают, какие последствия могут ожидать Армению в случае эскалации напряжённости в отношениях с Россией. На фоне этого инцидента становится очевидным, что Ереван оказался перед сложным выбором между сохранением партнёрских связей с Москвой и выполнением обязательств перед западными партнёрами.

Уточнения

Гурген Бабкенович Арсенян — армянский политик и дипломат. Чрезвычайный и Полномочный Посол Армении в России с 14 августа 2024 года. 

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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