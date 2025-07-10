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Оружие мести в интимной зоне: немецкий капкан для борцов с насилием стал сенсацией

Безопасность через боль: Германия хочет остановить насильников
1:50
Мир

В Германии фиксируется пугающий рост числа преступлений, связанных с сексуальным насилием. Согласно последним данным, за последние пять лет количество подобных инцидентов увеличилось почти на 50%, достигнув более 12 тысяч случаев ежегодно.

Руки в наручниках
Фото: freepik.com by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Руки в наручниках

Эта тревожная статистика вызывает широкий общественный резонанс, однако подход властей к решению проблемы вызывает множество вопросов. Издание argumenti. ru публикует материал по теме.

В качестве одного из способов борьбы с насилием немецкие чиновники предложили женщинам использовать специальные устройства, которые условно называют "презервативами-капканами". Речь идёт о вагинальном приспособлении, оснащённом внутренними шипами. По задумке, в момент нападения устройство активируется, причиняя нападающему сильную боль и травмы.

Предполагается, что это не только остановит преступника, но и поможет в его поимке, так как на теле злоумышленника останутся характерные следы.

Однако подобное предложение вызвало неоднозначную реакцию в обществе. Многие считают, что власти перекладывают ответственность за безопасность на самих женщин, вместо того чтобы сосредоточиться на устранении причин роста насилия. В частности, критики указывают на то, что проблема может быть связана с неконтролируемыми миграционными потоками, однако этот аспект, по их мнению, остаётся без должного внимания со стороны государства.

Общественные дискуссии вокруг этой темы продолжают набирать обороты, а предложенное решение пока воспринимается как спорная мера, которая не решает корень проблемы, а лишь предлагает временные способы защиты.

Уточнения

Сексуа́льное наси́лие — любое принудительное сексуальное действие или использование сексуальности другого человека.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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