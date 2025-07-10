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2:57
Мир

В последние годы тема информационно-психологической войны становится всё более актуальной, особенно в контексте действий Соединённых Штатов.

трамп
Фото: flickr.com by Gage Skidmore, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
трамп

По мнению специалистов, Вашингтон активно совершенствует методы, направленные на манипуляцию общественным мнением и дестабилизацию ситуации в других странах. В частности, указывается, что США не раз использовали обвинения в применении химического оружия или разработке оружия массового поражения как предлог для начала военных операций на Ближнем Востоке. Специально для издания "Военное дело", по теме выступил эксперт Андрей Клинцевич.

Недавно внимание общественности привлекло выступление главы ЦРУ Джона Рэдклиффа, которое состоялось в присутствии американского президента Дональда Трампа. В ходе заседания было заявлено, что на территории Украины якобы применялось химическое оружие. Аналитики расценивают подобные утверждения как тревожный сигнал, который может указывать на подготовку к новому витку эскалации конфликта на Украине. По мнению экспертов, такие заявления могут быть частью более широкой стратегии, направленной на усиление давления на Россию.

Кроме того, подчёркивается, что Соединённые Штаты уже давно работают над концепцией так называемого быстрого глобального удара. Эта стратегия предполагает нанесение внезапного и мощного удара по ключевым объектам противника с использованием высокоточного оружия, при этом без необходимости удерживать захваченные территории. Основная цель таких действий — разрушение систем управления и обороны противника.

Подобный подход, как отмечается, уже применялся в отношении Ирана, где сначала действовали спецподразделения, затем наносились удары с воздуха, а после этого предпринимались попытки подорвать стабильность внутри страны.

Однако специалисты уверены, что попытка реализовать подобный сценарий в отношении России обречена на провал. В случае агрессии со стороны США последствия могут быть катастрофическими, а конфликт рискует выйти на совершенно иной уровень.

При этом западные лидеры, такие как канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер, возможно, недооценивают масштаб потенциальных рисков, продолжая делать громкие заявления в адрес Москвы.

Особое внимание уделяется и военным учениям стран НАТО, которые, по мнению аналитиков, базируются на устаревших подходах, не соответствующих реалиям современной войны. В условиях реального конфликта такие действия, как утверждается, будут быстро нейтрализованы благодаря применению высокоточного оружия и беспилотных систем, которые находятся на вооружении российской армии.

Уточнения

Центра́льное разве́дывательное управле́ние США — независимое агентство Федерального правительства США, основной функцией которого является сбор и анализ информации о деятельности иностранных организаций и граждан.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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