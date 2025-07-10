Дипломатический спецназ: Путин нашёл главного козыря против Эрдогана

Новый спецпредставитель России: главное назначение лета меняет расклад сил

5:02 Your browser does not support the audio element. Мир

В российской внешней политике назревают серьёзные перемены, которые уже вызвали оживлённые дискуссии в дипломатических и общественных кругах.

Фото: commons.wikimedia.org by Алексей Даничев, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Владимир Путин

Недавно стало известно, что президент Владимир Путин принял решение освободить Михаила Богданова от обязанностей заместителя министра иностранных дел и специального представителя главы государства по вопросам Ближнего Востока и Африки. Эта новость моментально привлекла внимание СМИ, ведь речь идёт о ключевой должности, которая в условиях текущей международной обстановки считается одной из самых напряжённых. О ситуации публикует Царьград.

Решение главы государства вступило в силу сразу после подписания соответствующих указов. Напомним, что Михаил Богданов занимал пост замминистра более 14 лет, а с 2014 года выполнял функции спецпредставителя президента. Его уход с этих позиций вызвал множество вопросов, особенно в контексте сложившейся геополитической ситуации.

Сам дипломат, которому уже исполнилось 73 года, в беседе с представителями СМИ отметил, что пришло время уступить место другим, сославшись на возраст и желание уйти на заслуженный отдых.

Однако аналитики уверены, что столь неожиданная смена кадров на таком уровне не может быть случайной. В центре внимания оказался вопрос о том, кто станет преемником Богданова и как это повлияет на внешнеполитическую стратегию России, особенно в отношениях с Турцией и Азербайджаном.

В последние дни в обществе активно обсуждают действия Баку, которые многие считают вызывающими. Некоторые наблюдатели связывают обострение отношений с Москвой с влиянием Анкары, указывая на то, что за недавними событиями в Азербайджане могут стоять интересы Турции.

В социальных сетях всё чаще звучат призывы к жёстким мерам в отношении Баку, включая введение ограничений и даже депортацию граждан Азербайджана. Однако российские власти, судя по всему, предпочитают действовать более тонко, избегая резких шагов. В этой ситуации выбор нового спецпредставителя становится особенно важным, ведь именно этот человек будет отвечать за урегулирование сложных международных конфликтов.

По данным источников, близких к дипломатическим кругам, наиболее вероятным кандидатом на освободившуюся должность является Алексей Ерхов. Этот опытный дипломат в прошлом занимал пост посла России в Турции, куда он был направлен после трагической гибели своего предшественника Андрея Карлова в 2016 году. Кроме того, Ерхов имеет богатый опыт работы в кризисных регионах: он возглавлял департамент Ситуационно-кризисного центра МИД, был генеральным консулом в Стамбуле, а также работал в посольствах России в Сирии и Израиле. В определённый период он занимал высокие посты в администрации президента, что говорит о его близости к высшему руководству страны.

Интересно, что месяц назад на одном из официальных мероприятий в Анкаре Ерхов сообщил собравшимся, что завершает свою миссию в Турции после 14 лет работы. Он подчеркнул, что точная дата его отъезда пока не определена, что, по мнению некоторых аналитиков, может быть связано с предстоящим назначением на новую должность.

Если информация о назначении Ерхова подтвердится, это может стать важным шагом в укреплении позиций России на Ближнем Востоке и в противодействии растущему влиянию Турции. Ерхов, благодаря своему опыту, хорошо знаком с тактикой турецкого руководства и способен эффективно противостоять попыткам Анкары усилить свои позиции в регионе, в том числе через поддержку Азербайджана. Кроме того, его назначение может стать ответом на недавние события, связанные с обострением отношений между Россией и Западом, а также с усилением Турции после ухода Башара Асада из Сирии и конфликта между Израилем и Ираном.

В этой связи некоторые наблюдатели отмечают, что Турция под руководством Реджепа Тайипа Эрдогана продолжает балансировать между сотрудничеством с Западом и Россией, что создаёт дополнительные сложности для Москвы. Например, подстраивание турецких банков под западные санкции уже наносит ущерб двусторонним отношениям. В то же время Анкара активно укрепляет свои позиции в газовом секторе, что также вызывает вопросы о её долгосрочных планах.

Смена ключевых фигур в российской дипломатии может стать началом нового этапа во внешней политике страны. Остаётся лишь дождаться официального подтверждения и наблюдать, как новый спецпредставитель будет решать накопившиеся проблемы.

Уточнения

Редже́п Тайи́п Эрдога́н — турецкий государственный и политический деятель, действующий 12-й президент Турции с 28 августа 2014 года.

