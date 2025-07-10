Европарламент трещит по швам: фон дер Ляйен держится на волоске?

Политолог Оленченко предрек фон дер Ляйен давление со стороны евродепутатов

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Авторитет Урсулы фон дер Ляйен в Европарламенте продолжает ослабевать, несмотря на формальное отклонение вотума недоверия. Об этом Pravda.Ru заявил старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

Фото: commons.wikimedia.org by Dati Bendo / European Union, 2025 / EC - Audiovisual Service, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Урсула фон дер Ляйен

Ранее Европарламент на пленарной сессии в Страсбурге отклонил резолюцию о недоверии главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен. Документ был внесен в связи с обвинениями в коррупции при закупке вакцин от COVID-19. За отклонение проголосовали 360 депутатов из 553, 174 поддержали вотум недоверия, еще 18 парламентариев воздержались.

Оленченко отметил, что, несмотря на то, что вотум недоверия не прошел, сам процесс давления на фон дер Ляйен будет продолжаться.

"Она не смогла предъявить документы, и ей было предъявлено это. Когда меня спрашивали об этом ранее, я сказал, что, безусловно, вотум недоверия не пройдёт, но процесс будет продолжаться", — подчеркнул эксперт.

Он пояснил, что структура Европарламента в значительной мере определяет результат голосований, поскольку в нем действуют семь фракций, и ключевую роль играет Европейская народная партия.

"Европарламент состоит из 7 фракций или секций. Самая большая секция – это Европейская народная партия, она около 180 человек. И вторая секция – это секция свободных либералов", — уточнил он.

Оленченко добавил, что именно эти группы голосовали против вотума и удержали фон дер Ляйен на посту. Однако любые изменения в настроениях этих фракций могут повлиять на будущее главы Еврокомиссии.

"Для того, чтобы они голосовали против неё, должно что-то произойти либо в самом Европарламенте, либо что-то произойти в этих фракциях", — пояснил он.

По словам собеседника Pravda.Ru, критика в адрес главы Еврокомиссии звучит пока лишь от меньшинства. Он предложил сопоставить количество голосов, которые фон дер Ляйен получила при назначении, и тех, кто не поддержал ее при вотуме.

"Мне кажется, что на этот раз их было меньше, чем тогда. То есть это полезная информация, можете её сопоставить, она будет отражать то, что называется в политике, в экономике динамикой. Динамика ослабления её авторитета происходит", — заключил эксперт.