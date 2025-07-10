Форпост встал на дыбы: Польша устала от роли пешки и идет ва-банк

Политолог: угрозы Польши по Украине — элемент давления на союзников

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Польша использует угрозу закрытия аэропорта Жешув как инструмент давления на союзников и Украины, стремясь усилить свои позиции. Об этом Pravda.Ru заявил заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

Фото: president.gov.ua is licensed under Attribution 4.0 International Президент Польши Анджей Дуда

Ранее президент Польши Анджей Дуда пригрозил закрыть аэропорт Жешув — ключевой хаб, через который идет большая часть военной помощи Украине. Поводом стало то, что, по его словам, Варшаву не пригласили к обсуждению поставок помощи, несмотря на использование польской территории. "Я думаю, что и украинцы, и наши союзники просто думают, что аэропорт в Жешуве и наши автомагистрали принадлежат им, извините, как будто это их", — сказал президент.

По словам Шаповалова, заявление Дуды — это не реальный шаг, а инструмент шантажа и давления на союзников по НАТО. Он добавил, что Польша давно использует подобный подход в своих переговорах с основными западными столицами.

"Мы знаем, что Польша активно использует подобного рода инструментарий в своём диалоге и с Берлином, и с Брюсселем, и с Вашингтоном", — отметил Шаповалов.

Эксперт подчеркнул, что Варшава стремится извлечь выгоду из своей роли логистического центра в конфликте. По мнению Шаповалова, выбор времени для заявления был неслучайным — Польша хочет усилить свои позиции перед новыми решениями по военной помощи Киеву.

"При том, что понятно, что Анджей Дуда выбрал очень удачный момент, когда обсуждаются будущие новые поставки оружия Украине. Польша является монополистом, который может диктовать свои условия всем остальным западным странам", — добавил он.

Он также отметил раздражение Польши действиями украинских властей, в частности — отказом осудить исторические преступления.

"Существенно возросшее недовольство со стороны Польши и польского общества, и польских властей позициями, заявлениями, действиями Украины, действиями украинских беженцев, постоянными отказами со стороны украинских властей в признании жертв волынской резни, в осуждении Бандеры", — уточнил эксперт.

По его словам, Дуда работает не только на международную арену, но и на внутреннего избирателя.

"Значительная часть поляков встретит это заявление положительно", — подытожил Шаповалов.