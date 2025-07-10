США колонизируют Казахстан? Что скрывается за 25% пошлиной

Попытка США надавить на Казахстан пошлинами обречена на провал, поскольку Вашингтон не воспринимает Астану как равного партнера. Об этом Pravda.Ru заявил политолог-международник, глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил письмо Дональду Трампу в ответ на решение США ввести с 1 августа 25% пошлины на все товары, ввозимые из республики. В своем обращении Токаев подтвердил готовность к диалогу и выразил уверенность в достижении компромисса по торговым вопросам.
Американский лидер в своем письме отмечал, что эти меры необходимы для национальной безопасности США, и предупредил: в случае ответных пошлин со стороны Казахстана, Вашингтон увеличит тарифы ещё больше.
По словам эксперта, введение Соединенными Штатами 25-процентных пошлин на товары из Казахстана не является реальной попыткой переговоров.
Он отметил, что США не рассматривают Казахстан как полноправного партнера по диалогу, а видят в нем лишь объект влияния и перестройки.
"США никогда не будут воспринимать Казахстан как серьезного переговорного партнера. Просто потому что не воспринимают его как часть западной цивилизации. Соответственно, для США, для европейцев Казахстан — это объект для перестройки, для колонизации, либо объект для такой торговой войны", — подчеркнул Мендкович.
Он добавил, что даже с Китаем администрация Трампа идет на переговоры крайне неохотно, и Казахстану, по его мнению, предложат лишь смириться с американскими требованиями. По мнению Мендковича, у Астаны есть рычаги для ответа, но нынешние власти не готовы их использовать.
Логичным шагом было бы замораживание активов американских нефтедобывающих компаний и пересмотр соглашений о разделе продукции, пояснил специалист.
"Это, скорее всего, с лихвой компенсировало бы и потери от торговли с США, и очень сильно оздоровило бы социальный климат в стране", — считает глава аналитического клуба.
Однако, по его словам, подобные меры вряд ли будут приняты из-за сильного влияния прозападных сил внутри казахстанского руководства.
"В Казахстане действует сильная прозападная партия в аппарате президента, и вряд ли такие шаги будут реализованы.
США будут и дальше пытаться эксплуатировать Казахстан всеми возможными способами до тех пор, пока не получат отпор. Или как минимум до тех пор, пока в мире не будут происходить какие-то тектонические изменения", — заключил Мендкович.
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