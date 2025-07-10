США колонизируют Казахстан? Что скрывается за 25% пошлиной

Политолог Мендкович: США продолжат давить на Казахстан

2:48 Your browser does not support the audio element. Мир

Попытка США надавить на Казахстан пошлинами обречена на провал, поскольку Вашингтон не воспринимает Астану как равного партнера. Об этом Pravda.Ru заявил политолог-международник, глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Импорт

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил письмо Дональду Трампу в ответ на решение США ввести с 1 августа 25% пошлины на все товары, ввозимые из республики. В своем обращении Токаев подтвердил готовность к диалогу и выразил уверенность в достижении компромисса по торговым вопросам. Американский лидер в своем письме отмечал, что эти меры необходимы для национальной безопасности США, и предупредил: в случае ответных пошлин со стороны Казахстана, Вашингтон увеличит тарифы ещё больше.

По словам эксперта, введение Соединенными Штатами 25-процентных пошлин на товары из Казахстана не является реальной попыткой переговоров.

Он отметил, что США не рассматривают Казахстан как полноправного партнера по диалогу, а видят в нем лишь объект влияния и перестройки.

"США никогда не будут воспринимать Казахстан как серьезного переговорного партнера. Просто потому что не воспринимают его как часть западной цивилизации. Соответственно, для США, для европейцев Казахстан — это объект для перестройки, для колонизации, либо объект для такой торговой войны", — подчеркнул Мендкович.

Он добавил, что даже с Китаем администрация Трампа идет на переговоры крайне неохотно, и Казахстану, по его мнению, предложат лишь смириться с американскими требованиями. По мнению Мендковича, у Астаны есть рычаги для ответа, но нынешние власти не готовы их использовать.

Логичным шагом было бы замораживание активов американских нефтедобывающих компаний и пересмотр соглашений о разделе продукции, пояснил специалист.

"Это, скорее всего, с лихвой компенсировало бы и потери от торговли с США, и очень сильно оздоровило бы социальный климат в стране", — считает глава аналитического клуба.

Однако, по его словам, подобные меры вряд ли будут приняты из-за сильного влияния прозападных сил внутри казахстанского руководства.

"В Казахстане действует сильная прозападная партия в аппарате президента, и вряд ли такие шаги будут реализованы. США будут и дальше пытаться эксплуатировать Казахстан всеми возможными способами до тех пор, пока не получат отпор. Или как минимум до тех пор, пока в мире не будут происходить какие-то тектонические изменения", — заключил Мендкович.