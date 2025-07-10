Секретное оружие Трампа оказалось фантомом? Политолог раскрыл очередной козырь лидера США

Политолог Васильев назвал блефом слова Трампа о секретном оружии против РФ

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Угрозы Трампа применить "секретное оружие" против России — не более чем пиар-ход, призванный вернуть к себе внимание. Об этом Pravda.Ru рассказал политолог, главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев.

Фото: commons.wikimedia.org by The White House, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Дональд Трамп

Ранее британская газета The Telegraph сообщила, что Дональд Трамп планирует использовать министра финансов Скотта Бессента как "секретное оружие" против российской экономики. По данным издания, Бессент якобы может оставить президента РФ Владимира Путина "беззащитным", а стратегия Трампа по отношению к России меняется "с пряника на кнут".

По словам Васильева, заявления Трампа об особом "секретном оружии" — это не попытка надавить на Россию, а элемент политического пиара. Он отметил, что Трамп и его администрация "очень любят заниматься пиаром"

Политолог пояснил, что за этим стоит изменение риторики бывшего президента США, который ранее уверял, что способен решить конфликт в кратчайшие сроки.

"Сначала Трамп обещал все проблемы решить, что называется, за 24 часа, за 1 день. Поняли, что это не совсем так, что это вообще где-то Трамп блефует, что у него ничего не получается", — сказал Васильев.

Эксперт добавил, что подобная позиция подорвала доверие к Трампу в международной политике.

"Резко упало доверие в Америке и, может быть, среди европейских союзников, да и во многих других странах серьёзное восприятие Трампа, что Трамп блефует, что Трамп в основном занимается такими пиар-ходами", — подчеркнул политолог.

Он считает, что использование термина "секретное оружие" стало попыткой усилить значимость своих слов.

"Трамп как человек достаточно умный, изворотливый, хотя у него есть советники, посоветовали ему, или он сам пришёл к выводу употреблять вот это выражение "секретное оружие". Раз есть какое-то секретное оружие, значит, надо к этому относиться достаточно серьезно", — пояснил Васильев.

Васильев также подчеркнул, что сейчас заявления Трампа в отношении России уже не воспринимаются как реальная угроза. Политолог добавил, что Трамп делает ставку на угрозу, а не на действия.

"Трамп хочет договориться с российским президентом, и он не хочет в данном случае сжигать мосты. И поэтому вот эта вот надежда на то, что они где-то как-то сделку заключат, как они это понимают, я думаю, что эта тенденция будет в ближайшем обозримом будущем и действовать», — подчеркнул политолог.

"У Трампа последнее время такая похвальба присутствует, вот это вот фанфаронство, вот эти вот, если хотите, PR-компании, которые уже Трампу стали очень серьезно вредить, его имиджу, его словам", — заключил политолог.