Дефицит рушит всё: настоящая причина прекращения военной помощи Украине

Запад сокращает поставки оружия Украине из-за дефицита запасов

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На Западе наблюдается постепенное сокращение военной помощи Украине, и, по мнению одного из аналитиков, причина этого кроется не в политических решениях, а в банальной нехватке ресурсов.

Фото: defense.gov by Master Sgt. Jim Varhegyi, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Поставка американский боеприпасов

Об этом эксперт Ростислав Ищенко рассказал в своём комментарии для издания "Военное дело", посвящённом текущей ситуации с поставками вооружений.

Аналитик отметил, что основная проблема связана с дефицитом зенитных ракет и систем противовоздушной обороны, которых у западных стран не хватает даже для обеспечения собственных нужд. Он напомнил, что ранее американские власти уже заявляли о готовности передавать Киеву только те виды вооружений, которые имеются в наличии. Особое внимание эксперт уделил системам ПВО Patriot, производство которых ограничено, хотя именно они остаются одной из ключевых потребностей украинской стороны.

По словам аналитика, схожая ситуация складывается и в Европе.

Например, Германия уже начала передавать Украине комплексы ПВО не из резервов, а из состава своих дежурных сил, что свидетельствует о серьёзном дефиците ракет в европейских странах. При этом, как отметил эксперт, европейские политики продолжают говорить о подготовке к возможному конфликту с Россией, хотя реальные темпы обновления вооружённых сил и наращивания оборонного производства значительно отстают от заявленных планов.

Аналитик подчеркнул, что современные боевые действия требуют огромного количества ресурсов, что стало очевидно в ходе украинского кризиса. Он указал, что как Россия, так и страны Запада были вынуждены запускать новые предприятия по производству вооружений, чтобы восполнить стремительно истощающиеся арсеналы. Однако, по его мнению, коллективные усилия Запада по закупкам оружия не смогли полностью решить проблему нехватки ресурсов.

Говоря о заявлениях американских политиков, включая главу Белого дома, о возможном прекращении или возобновлении поставок оружия Украине, эксперт выразил мнение, что эти слова не отражают реальной политики США.

Он считает, что за громкими заявлениями стоят объективные ограничения, а не личные решения лидера страны. По его словам, американская политика в этом вопросе остаётся достаточно последовательной, несмотря на противоречивые публичные выступления президента, который, как отметил аналитик, часто не вникает в детали, предоставленные его советниками, и стремится делать максимально громкие заявления.

Что касается Украины, то, по мнению эксперта, страна уже давно испытывает трудности с получением бронетехники, артиллерии и новых вооружений. В качестве примера он привёл поставки танков из Австралии, которые стали одной из немногих за последний год. Аналитик отметил, что на Западе уже осознали утрату Украиной боеспособности, из-за чего дальнейшие поставки оружия начинают терять смысл.

Он добавил, что у украинских вооружённых сил сначала закончились советские запасы, затем западные, а теперь и все излишки, в то время как новые оборонные предприятия в Европе так и не вышли на полную мощность.

Уточнения

"Пэтриот" — американский зенитный ракетный комплекс большого радиуса действия, состоящий на вооружении Армии США и армий ряда других стран.

