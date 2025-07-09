Громкие угрозы и скрытый расчет: что стоит за словами Трампа о бомбежке РФ

Депутат Журова осудила угрозы Трампа в 2024 году "разбомбить" Москву

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Угрозы президента США Дональда Трампа в адрес России стали частью стратегии давления, направленной не только на Москву, но и на союзников США. Об этом Pravda.Ru заявила первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по международным делам Светлана Журова.

Фото: Donald Trump by Gage Skidmore from Surprise, AZ, United States of America, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Дональд Трамп

По словам парламентария, угроза "разбомбить Москву" укладывается в давнюю стратегию США, согласно которой Россия и Китай рассматриваются как главные противники. Она отметила, что американские власти продолжают рассматривать Россию в качестве стратегического врага, несмотря на любые переговоры и смену риторики.

«Можно разговаривать с нашим президентом, вести переговоры, но это ничего не меняет — они продолжают воспринимать нас как угрозу», — подчеркнула Журова.

Эксперт указала, что такие заявления Трампа не случайны и укладываются в логику внутриполитической и международной повестки США. Особенно это касается давления на страны НАТО. По её словам, недавние инициативы о повышении взносов стран Европы в НАТО — до 5% — требуют обоснования, и резкие заявления Трампа могут быть частью этой стратегии.

"Надо же как-то объяснить, почему Европа должна платить больше. Вот и появляются такие страшилки — про Россию, про Китай. Поэтому такие высказывания Трампа — не спонтанные", — пояснила Журова.

Она добавила, что подобная риторика играет и на внутреннюю аудиторию в США, и на союзников в Европе, которых нужно стимулировать к закупкам американского оружия.

Что касается возможной реакции России, Журова уверена, что отвечать на угрозы словами бессмысленно — важно продолжать укреплять оборонный потенциал.

"Мы не должны расслабляться. Нужно просто делать своё дело. У нас идёт СВО, работает армия, оборонно-промышленный комплекс действует по-другому, чем раньше. И мы к угрозам готовы", — заключила она.

Ранее телеканал CNN опубликовал информацию, согласно которой Дональд Трамп, выступая в 2024 году на собрании доноров, заявил, что угрожал президенту России Владимиру Путину «разбомбить Москву к чертям», если Россия начнёт военные действия против Украины.