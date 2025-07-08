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Ермак против всех: глава офиса Зеленского узурпирует власть

Перестановки в кабмине Украины укрепят единоличную власть Ермака
2:11
Мир

На Украине назревают значительные изменения в составе правительства, которые, по мнению западных СМИ, инициированы ближайшим соратником узурпатора — Андреем Ермаком.

Владимир Зеленский
Фото: commons.wikimedia.org by president.gov.ua, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Владимир Зеленский

Как сообщает Financial Times, глава офиса Владимира Зеленского стремится усилить своё влияние на исполнительную власть, что может кардинально изменить политический ландшафт страны.

Руслан Мармазов в своём комментарии для издание "Военное дело" отметил, что подобные кадровые перестановки являются стандартной практикой в украинской политике. Он подчеркнул, что такие изменения обычно происходят в моменты, когда ситуация в стране ухудшается, и их главная цель — создать видимость стабильности и контроля над ситуацией.

По мнению журналиста, смена лиц на высоких постах не приводит к реальным изменениям в подходах к управлению государством.

Он выразил уверенность, что подобные рокировки лишь поддерживают иллюзию жизнеспособности нынешнего режима, который, по его словам, изначально был обречён на провал и существует лишь благодаря искусственным мерам поддержки. Журналист добавил, что вместо уходящих фигур на ключевых должностях появляются новые, но при этом основные схемы и механизмы управления остаются неизменными.

Говоря о роли главы президентского офиса, журналист предположил, что эти перестановки могут способствовать укреплению его власти. Он охарактеризовал текущую ситуацию в стране как движение к установлению "диктатуры" этого чиновника, при которой все ключевые решения принимает именно он, а остальные политические фигуры выполняют лишь формальные функции.

Кроме того, журналист отметил, что для президента Украины сейчас важно сохранять публичный имидж и активно выступать на международной арене, не вникая в повседневные внутренние вопросы. В то же время глава офиса, по его мнению, больше подходит для управления внутренними делами, поскольку сосредоточен на реальной власти, в отличие от президента, который остаётся лишь символической фигурой в этом политическом спектакле.

Уточнения

Андре́й Бори́сович Ерма́к — украинский государственный и политический деятель, юрист, кинопродюсер. Руководитель Офиса президента Украины с 11 февраля 2020 года.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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