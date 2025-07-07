В Токио нашли украденную во время Второй Мировой войны скрипку Страдивари

Украденная скрипка Страдивари нашлась в Японии

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Скрипку Mendelssohn изготовили в 1709 году и передали на хранение семье Мендельсон-Бонке. Она принадлежала Страдивари.

Фото: unsplash.com by Stefany Andrade is licensed under Free to use under the Unsplash License Музыка

Во время Второй мировой войны её украли, и в течение многих десятилетий после войны семья старалась отыскать инструмент.

Недавно специалист по культурным ценностям Карла Шапиро увидела фото с выставки инструментов в Токио в 2018 году. Скрипка напоминала пропавший инструмент, но у нее было другое название — Stella.

Скрипку Stella, оцененную в $1,2-1,5 млн, продали на аукционе в Нью-Йорке в 2000 году. После изучения фотографий и сравнения с оригиналом Шапиро обнаружила идентичные узоры в текстуре древесины.

Уточнения

Анто́нио Страдива́ри (итал. Antonio Stradivari), или Анто́ниус Страдива́риус (лат. Antonius Stradivarius; 1644[…], Кремона, Кремона или неизвестно — 18 декабря 1737, Кремона, Кремона) — мастер по изготовлению смычковых инструментов.

