Такого не было с 1923 года: французские власти дали разрешение нороду на купание в Сене

Парижское правительство разрешило окунуться в Сену: власти впервые с 1923 года так рискнули

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Десятки жителей Парижа приехали к оборудованной для купания зоне и вошли в Сену. Власти города впервые с 1923 года разрешили там плавать.

Фото: commons.wikimedia.org by Guilhem Vellut, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Река Сена

По словам парижан, они с детства мечтали искупаться в главной реке города.

На очистку Сены в течение 10 лет было направлено не менее 1,5 млрд евро.

В Париже есть три зоны для купания. В остальных местах входить в реку по-прежнему запрещено. Каждый день в Париже собираются брать пробы воды на качество.

Напомним, что к Олимпиаде-2024 реку очистили, чтобы в ней можно было провести соревнования по триатлону и плаванию.

Уточнения

Пари́ж (фр. Paris МФА: ) — столица и крупнейший город Франции.

