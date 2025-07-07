Такого не было с 1923 года: французские власти дали разрешение нороду на купание в Сене

Десятки жителей Парижа приехали к оборудованной для купания зоне и вошли в Сену. Власти города впервые с 1923 года разрешили там плавать.
По словам парижан, они с детства мечтали искупаться в главной реке города.
На очистку Сены в течение 10 лет было направлено не менее 1,5 млрд евро.
В Париже есть три зоны для купания. В остальных местах входить в реку по-прежнему запрещено. Каждый день в Париже собираются брать пробы воды на качество.
Напомним, что к Олимпиаде-2024 реку очистили, чтобы в ней можно было провести соревнования по триатлону и плаванию.
Пари́ж (фр. Paris МФА: ) — столица и крупнейший город Франции.
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