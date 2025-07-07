Украинский проект умер: Трамп сворачивает помощь Киеву

Американские республиканцы выступают за сворачивание украинского проекта

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В Соединённых Штатах нарастает раскол среди политической элиты по вопросу дальнейшей поддержки Украины, что может привести к значительным изменениям в американской внешней политике.

Фото: commons.wikimedia.org by The White House, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Президент США Дональд Трамп вступил в конфликт с Владимиром Зеленским

Об этом сообщил известный специалист по американской Малек Дудаков в своем разговоре с "Военным делом".

По его мнению, даже глава Белого дома демонстрирует двойственную позицию в отношении Киева. С одной стороны, он публично выражает недовольство украинской стороной, а с другой — проводит телефонные переговоры с узурпатором власти на Украине, после чего называет их продуктивными.

Аналитик указал, что представители Республиканской партии всё больше склоняются к полному сворачиванию американской активности на украинском направлении.

Он отметил, что вокруг президента США сформировалась влиятельная группа высокопоставленных чиновников из различных ведомств, включая оборонное, разведывательное, дипломатическое и структуры национальной безопасности. Эта группа, по его словам, уже приняла решение о сокращении финансовой поддержки так называемого "украинского проекта". В качестве примера он привёл недавнюю приостановку военных поставок Киеву.

Эксперт также сообщил, что военная помощь, предназначенная для Украины, уже была доставлена в Германию и Польшу, но в процессе транзита американское военное ведомство распорядилось приостановить её дальнейшую отправку.

По его предположению, эти грузы, скорее всего, останутся на территории этих стран. Он связал это решение с позицией главы оборонного ведомства, который ранее выступал за сокращение помощи Киеву.

Аналитик напомнил, что сразу после вступления президента США в должность в конце января этого года уже предпринимались попытки заморозить выделение средств для Украины, однако тогда военный истеблишмент страны настоял на продолжении поддержки. Теперь же, по его мнению, ситуация изменилась, и ключевые фигуры в американской администрации, ответственные за внешнюю политику, сосредотачивают своё внимание на других регионах, таких как Ближний Восток, а также на противостоянии с Китаем.

Среди тех, кто играет ведущую роль в изменении курса, были названы три высокопоставленных чиновника, которые, по мнению эксперта, активно убеждают президента в необходимости нового внешнеполитического направления. Он также не исключил, что эта группа стремится сократить военное присутствие США в Европе. По его словам, несмотря на противоречивые публичные заявления американского лидера, общий курс на постепенное сокращение финансирования "украинского проекта" уже определён.

Уточнения

По́льша — государство в Центральной Европе. Страна находится в центре Европы; лежит между Балтийским морем на севере и Судетами и Карпатами на юге на перекрёстке западной и восточной частей Европы.

