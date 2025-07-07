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Террор перед выборами: власти Молдавии душат оппозицию

Оппозиционный блок Победа провёл съезд в Москве из-за репрессий в Молдавии
3:13
Мир

В преддверии выборов в Молдавии оппозиция сталкивается с беспрецедентным давлением со стороны властей, что вынуждает её проводить ключевые мероприятия за пределами страны.

Флаг Молдавии
Фото: commons.wikimedia.org by Aurelian Sandulescu, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Флаг Молдавии

Об этом сообщил один из депутатов молдавского парламента, представляющий оппозиционный блок — Вадим Фотеску.

Собрание блока "Победа" состоялось 6 июля в российской столице на фоне громких событий, таких как арест главы Гагаузии и перенос оглашения её приговора. На этом мероприятии лидер объединения объявил о намерении блока самостоятельно участвовать в парламентских выборах, которые пройдут в Молдавии осенью 2025 года. Он также сообщил, что заявка на участие будет подана в ближайшие дни, а список кандидатов возглавит глава Гагаузии.

Депутат подчеркнул, что решение провести съезд в Москве было продиктовано не прихотью, а необходимостью, поскольку в Молдавии оппозиция не может собраться без риска столкнуться с угрозами, слежкой, шантажом и репрессиями.

По его мнению, власти боятся народного мнения, альтернативных взглядов и правды, что и стало причиной развёртывания масштабной кампании политического давления. Он отметил, что начало предвыборной кампании за границей стало единственным способом избежать разгона и судебных преследований со стороны правящего режима.

Парламентарий также выразил мнение, что нынешний президент Молдавии не является настоящим государственным лидером, а выступает в роли исполнителя чужих интересов, передав страну под внешнее управление. Он добавил, что правящая партия превратила Молдавию в своеобразный испытательный полигон, где под угрозой оказались независимость, национальная идентичность, экономика и свобода слова.

В последние годы власти Молдавии усилили репрессивные меры против любого инакомыслия.

Среди примеров — арест главы Гагаузии под надуманным предлогом, задержания в аэропорту Кишинёва депутатов, посещавших Россию, а также возбуждение уголовных дел против ряда оппозиционных политиков. Кроме того, Кишинёв предпринимает попытки ограничить проведение протестов, предлагая запретить их за месяц до и после выборов. Правящая партия также выступила с инициативой расширить полномочия спецслужб, якобы для борьбы с коррупцией на выборах, что позволит отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин.

Ещё в прошлом году власти Молдавии начали активную борьбу с неугодными СМИ, закрыв 13 телеканалов и множество интернет-ресурсов, предоставлявших альтернативную точку зрения на политическую ситуацию в стране. В список запрещённых попали сайты и Telegram-каналы крупных российских изданий, а также ресурсы молдавских телеканалов. Осенью 2023 года, перед очередными выборами, было заблокировано более 100 каналов в мессенджере Telegram.

Уточнения

Молдо́ва — государство в Юго-Восточной Европе, граничащее с Украиной и Румынией.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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