Финляндия разоряет котиков: владельцы везут питомцев лечиться в Россию

В Финляндии набирает популярность практика вывоза домашних животных за границу для получения ветеринарной помощи, что связано с высокими расходами на лечение питомцев внутри страны.
Об этом сообщила местная телерадиокомпания в своём репортаже в начале недели.
По данным СМИ, всё больше жителей Финляндии предпочитают обращаться к ветеринарам в соседних странах, где стоимость аналогичных услуг значительно ниже. В частности, владельцы животных нередко выбирают для этих целей Россию или Эстонию, чтобы сэкономить на медицинском обслуживании своих питомцев.
Кроме того, многие хозяева домашних животных в Финляндии прибегают к услугам муниципальных ветеринарных клиник, которые традиционно обходятся дешевле частных, так как их тарифы регулируются законодательством. Однако уже со следующего года ситуация может измениться: вступят в силу новые правила, согласно которым муниципальные ветеринары смогут устанавливать разные цены на одни и те же процедуры в зависимости от того, является ли клиент местным жителем или приехал из другого региона.
Ранее в СМИ уже поднималась тема финансовых трудностей, с которыми сталкиваются владельцы животных в Финляндии. В частности, сообщалось, что из-за дороговизны ветеринарных услуг и сложного материального положения некоторые хозяева вынуждены отказываться от своих питомцев, передавая их в приюты.
Финля́ндия — государство в Северной Европе на восточном побережье Балтийского моря.
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