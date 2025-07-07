Финляндия разоряет котиков: владельцы везут питомцев лечиться в Россию

Цены на ветеринарные услуги в Финляндии заставляют людей отдавать питомцев в приюты

В Финляндии набирает популярность практика вывоза домашних животных за границу для получения ветеринарной помощи, что связано с высокими расходами на лечение питомцев внутри страны.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Кошка на подоконнике

Об этом сообщила местная телерадиокомпания в своём репортаже в начале недели.

По данным СМИ, всё больше жителей Финляндии предпочитают обращаться к ветеринарам в соседних странах, где стоимость аналогичных услуг значительно ниже. В частности, владельцы животных нередко выбирают для этих целей Россию или Эстонию, чтобы сэкономить на медицинском обслуживании своих питомцев.

Кроме того, многие хозяева домашних животных в Финляндии прибегают к услугам муниципальных ветеринарных клиник, которые традиционно обходятся дешевле частных, так как их тарифы регулируются законодательством. Однако уже со следующего года ситуация может измениться: вступят в силу новые правила, согласно которым муниципальные ветеринары смогут устанавливать разные цены на одни и те же процедуры в зависимости от того, является ли клиент местным жителем или приехал из другого региона.

Ранее в СМИ уже поднималась тема финансовых трудностей, с которыми сталкиваются владельцы животных в Финляндии. В частности, сообщалось, что из-за дороговизны ветеринарных услуг и сложного материального положения некоторые хозяева вынуждены отказываться от своих питомцев, передавая их в приюты.

Уточнения

Финля́ндия — государство в Северной Европе на восточном побережье Балтийского моря.

