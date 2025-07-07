Иран решительно отвергает обвинения в разработке ядерного оружия, считая их частью кампании дезинформации, инициированной Израилем.
Об этом заявил Масуд Пезешкиан в ходе беседы с Такером Карлсоном.
По словам иранского лидера, страна не имеет намерений вступать в войны или заниматься созданием ядерного арсенала. Он подчеркнул, что негативный образ Ирана, сложившийся в сознании американских политиков и лиц, принимающих решения, является результатом целенаправленных действий, организованных израильским руководством, в частности, премьер-министром этой страны. Иранский президент назвал подобные обвинения ложными и манипулятивными, направленными на искажение реальной картины.
Ира́н — государство в Передней Азии со столицей в Тегеране.
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Каждый год наша планета проходит через точку своей орбиты, известную как афелий, когда она находится на максимальном удалении от Солнца.