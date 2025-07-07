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Дьявольские махинации Нетаньяху: Иран раскрыл правду о ядерном оружии

Президент Ирана обвинил Нетаньяху в раздувании ядерного скандала
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Мир

Иран решительно отвергает обвинения в разработке ядерного оружия, считая их частью кампании дезинформации, инициированной Израилем.

Изображение Масуда Пезешкяна, девятого президента Ирана, в интервью журналу
Фото: commons.wikimedia.org by khamenei.ir, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Изображение Масуда Пезешкяна, девятого президента Ирана, в интервью журналу

Об этом заявил Масуд Пезешкиан в ходе беседы с Такером Карлсоном.

По словам иранского лидера, страна не имеет намерений вступать в войны или заниматься созданием ядерного арсенала. Он подчеркнул, что негативный образ Ирана, сложившийся в сознании американских политиков и лиц, принимающих решения, является результатом целенаправленных действий, организованных израильским руководством, в частности, премьер-министром этой страны. Иранский президент назвал подобные обвинения ложными и манипулятивными, направленными на искажение реальной картины.

Уточнения

Ира́н — государство в Передней Азии со столицей в Тегеране.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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