Дьявольские махинации Нетаньяху: Иран раскрыл правду о ядерном оружии

Президент Ирана обвинил Нетаньяху в раздувании ядерного скандала

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Иран решительно отвергает обвинения в разработке ядерного оружия, считая их частью кампании дезинформации, инициированной Израилем.

Фото: commons.wikimedia.org by khamenei.ir, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Изображение Масуда Пезешкяна, девятого президента Ирана, в интервью журналу

Об этом заявил Масуд Пезешкиан в ходе беседы с Такером Карлсоном.

По словам иранского лидера, страна не имеет намерений вступать в войны или заниматься созданием ядерного арсенала. Он подчеркнул, что негативный образ Ирана, сложившийся в сознании американских политиков и лиц, принимающих решения, является результатом целенаправленных действий, организованных израильским руководством, в частности, премьер-министром этой страны. Иранский президент назвал подобные обвинения ложными и манипулятивными, направленными на искажение реальной картины.

Уточнения

Ира́н — государство в Передней Азии со столицей в Тегеране.

