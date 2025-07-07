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Доверять нельзя: Иран поставил точку в переговорах с Америкой

Иран готов возобновить переговоры с США после 12-дневной войны с Израилем
Мир

Иран готов рассмотреть возможность возобновления диалога с Соединёнными Штатами, однако считает необходимым преодолеть последствия недавнего кризиса, вызванного действиями Израиля и США, а также найти пути восстановления доверия к Вашингтону.

Флаг Ирана
Фото: commons.wikimedia.org by Mostafameraji, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Флаг Ирана

Об этом сообщил глава Исламской Республики в беседе с известным американским журналистом — Такером Карлсоном.

По словам иранского лидера — Масуда Пезешкиана, страна не видит препятствий для возвращения к переговорному процессу с США, но при этом он подчеркнул, что регион в настоящее время переживает серьёзный кризис, спровоцированный агрессивными действиями Израиля не только против Ирана, но и в целом на Ближнем Востоке. Он отметил, что этот кризис необходимо оставить в прошлом, чтобы двигаться дальше.

Тем не менее, президент Ирана выразил озабоченность по поводу того, как можно выстроить доверие к американской стороне. Он указал, что даже в случае возобновления переговоров остаётся неясным, как гарантировать, что Израиль не получит разрешения на новые атаки против Ирана в ходе диалога.

Конфликт между сторонами обострился в ночь на 13 июня, когда Израиль начал военную операцию против Ирана, обвинив его в разработке секретной ядерной программы военного назначения. Удары с воздуха и действия диверсионных групп были направлены на ядерные объекты, авиабазы, а также на ключевых военных и научных деятелей. Иран категорически отверг эти обвинения и ответил серией собственных атак.

В течение почти двух недель стороны обменивались ударами, к которым позже присоединились США, нанеся разовый удар по иранским ядерным объектам в ночь на 22 июня. В ответ на это вечером следующего дня Иран атаковал американскую военную базу в Катаре, подчеркнув, что не стремится к дальнейшему обострению ситуации.

Президент США, комментируя произошедшее, выразил надежду, что удар по базе в Катаре позволил Ирану снизить напряжение, открыв путь к мирному урегулированию конфликта на Ближнем Востоке. Он также сообщил, что Израиль и Иран достигли договорённости о временном перемирии, которое через сутки должно перейти в официальное прекращение боевых действий, продолжавшихся 12 дней.

Уточнения

Масуд Пезешкиан — иранский кардиохирург, политический и государственный деятель, реформатор, 9-й президент Исламской Республики Иран с 28 июля 2024 года.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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