Два миллиона отказов: Венгрия в одиночку разрушила мечты Украины о ЕС

В Будапеште появились плакаты против вступления Украины в ЕС — 95% венгров сказали нет

3:20 Your browser does not support the audio element. Мир

На улицах венгерской столицы появились яркие плакаты, отражающие итоги масштабного опроса общественного мнения, посвящённого вопросу о возможном вступлении Украины в Европейский союз.

Фото: commons.wikimedia.org by Rbalint, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Венгры

Как стало известно РИА Новости, подавляющее большинство участников — более двух миллионов человек, что составляет около 95% опрошенных, — выразили своё несогласие с этой идеей. Об этом сообщил корреспондент одного из крупных информационных агентств, работающий в Будапеште.

Опрос, который проводился в течение двух месяцев, с середины апреля по середину июня, стал важным инструментом для формирования позиции Венгрии на международной арене. Перед началом саммита ЕС венгерский премьер-министр отметил, что результаты голосования, в котором 2,168 миллиона человек из 2,278 миллиона выступили против интеграции Киева в Евросоюз, дают ему уверенность в отстаивании интересов страны в Брюсселе.

На новых плакатах, размещённых в Будапеште, можно увидеть изображение множества людей с венгерскими флагами, выстроившихся в форме креста. Сопровождающая надпись гласит, что венгры ясно выразили своё мнение, и два миллиона голосов "нет" стали мощным сигналом против членства Украины в ЕС.

Недавно в центре внимания оказался ещё один инцидент, связанный с плакатами.

На прошлой неделе украинское внешнеполитическое ведомство вызвало посла Венгрии в Киеве из-за изображения, на котором были показаны узурпатор Украины и лидер венгерской оппозиционной партии, вылупляющиеся из яиц с украинскими флагами.

Подпись под изображением намекала на их сходство. На брифинге представитель администрации венгерского премьера пояснил, что этот плакат был создан не государственными структурами, а общественным движением, и на его распространение не тратились бюджетные средства.

Одновременно с началом опроса в апреле по всей Венгрии — в городах, сёлах и вдоль трасс — появились плакаты с изображениями известных европейских политиков и украинского лидера. Надписи на них подчёркивали, что венгры не позволят принимать решения без их участия. В мае эти плакаты обновили, добавив более чёткое сообщение о голосовании против евроинтеграции Киева.

Министр иностранных дел Венгрии ранее выразил сомнения в том, что Украина сможет соответствовать требованиям для вступления в ЕС. Премьер-министр страны также указал, что в Брюсселе стремятся включить Украину в состав Евросоюза к 2030 году, но без согласия Венгрии это невозможно.

Он добавил, что такой шаг может нанести серьёзный ущерб экономике Венгрии. Кроме того, он предположил, что истинная цель ЕС — не поддержка Украины, а её подчинение, а затягивание конфликта является частью этой стратегии. Венгрия, по его словам, выступает за сохранение Евросоюза, но против поспешного расширения за счёт Киева.

Уточнения

Ве́нгрия — государство в Центральной Европе.

