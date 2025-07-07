Пчёлы превратились в убийц: нечто случилось в тихом уголке Франции

Массовая атака пчёл во Франции: 24 пострадавших, трое в реанимации

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В одном из департаментов центральной Франции произошёл необычный инцидент, который привёл к серьёзным последствиям для местных жителей.

Фото: commons.wikimedia.org by Valeriia Gurtovaia, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Работящая пчела

По данным французских СМИ, в городе Орийак, расположенном в департаменте Канталь, на прохожих внезапно обрушился рой пчёл, в результате чего пострадали более двадцати человек. Из них трое оказались в реанимации, а у одного пострадавшего даже произошла остановка сердца, хотя медикам удалось вернуть его к жизни.

Согласно информации, переданной журналистами, нападение длилось всего несколько минут, но его причины пока остаются загадкой. Известно, что пчелиные ульи находились на террасе одного из отелей, расположенного на центральной улице города.

После случившегося глава городской администрации заявил, что рассматривается возможность полного запрета на размещение ульев в центральной части Орийака, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем.

СМИ также сообщили, что специалисты в области пчеловодства считают подобные случаи крайне редкими.

Они предположили, что агрессивное поведение насекомых могло быть вызвано изменениями в их генетике. В частности, речь идёт о скрещивании местных тёмных пчёл с другими породами, завезёнными из-за рубежа для повышения продуктивности пасек. Этот процесс, по мнению пчеловодов, мог со временем привести к нарушениям в поведении насекомых, включая повышенную агрессию. Ещё одной возможной причиной назвали присутствие азиатских шершней, которые, как выяснилось, были замечены вблизи ульев и могли спровоцировать раздражение пчёл.

Для тех, кто может столкнуться с подобной ситуацией, пчеловоды дали несколько рекомендаций. Они посоветовали сохранять спокойствие и как можно скорее укрыться в безопасном месте, например, в густых зарослях или под водой, если поблизости есть водоём.

Уточнения

Орийак (фр Aurillac) — округ (фр. Arrondissement) во Франции, один из округов в регионе Овернь.

