Министр из Анкары приехал с тайной миссией — всё решится в один день

Переговоры Турции и России запланированы на саммите БРИКС

1:14 Your browser does not support the audio element. Мир

На предстоящем саммите БРИКС в Бразилии ожидается насыщенная дипломатическая программа, в рамках которой представитель Турции намерен провести ряд важных встреч.

Фото: mid.ru by Пресс-служба МИД России, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сергей Лавров

Как стало известно из конфиденциальных данных, предоставленных турецким внешнеполитическим ведомством, глава МИД Турции отправится в Рио-де-Жанейро, чтобы выступить на одном из ключевых мероприятий. Его участие связано с обсуждением глобальных вопросов, таких как экология, подготовка к конференции COP30 и проблемы здравоохранения, причём он будет представлять интересы турецкого лидера.

Источник из турецкого министерства иностранных дел поделился, что в первый день следующей недели запланирован ряд переговоров с высокопоставленными лицами.

В частности, ожидается, что турецкий министр Хакан Фидан проведёт беседу с российским коллегой Сергеем Лавровым, а также обсудит актуальные вопросы с генеральным секретарём ООН и представителем Казахстана, занимающим пост заместителя премьер-министра и главы внешнеполитического ведомства. Эти встречи могут стать решающими для формирования новых международных договорённостей.

Уточнения

Хака́н Фида́н — турецкий дипломат, министр иностранных дел Турции, экс-глава турецкой службы безопасности.

