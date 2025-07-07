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Министр из Анкары приехал с тайной миссией — всё решится в один день

Переговоры Турции и России запланированы на саммите БРИКС
1:14
Мир

На предстоящем саммите БРИКС в Бразилии ожидается насыщенная дипломатическая программа, в рамках которой представитель Турции намерен провести ряд важных встреч.

Сергей Лавров
Фото: mid.ru by Пресс-служба МИД России, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сергей Лавров

Как стало известно из конфиденциальных данных, предоставленных турецким внешнеполитическим ведомством, глава МИД Турции отправится в Рио-де-Жанейро, чтобы выступить на одном из ключевых мероприятий. Его участие связано с обсуждением глобальных вопросов, таких как экология, подготовка к конференции COP30 и проблемы здравоохранения, причём он будет представлять интересы турецкого лидера.

Источник из турецкого министерства иностранных дел поделился, что в первый день следующей недели запланирован ряд переговоров с высокопоставленными лицами.

В частности, ожидается, что турецкий министр Хакан Фидан проведёт беседу с российским коллегой Сергеем Лавровым, а также обсудит актуальные вопросы с генеральным секретарём ООН и представителем Казахстана, занимающим пост заместителя премьер-министра и главы внешнеполитического ведомства. Эти встречи могут стать решающими для формирования новых международных договорённостей.

Уточнения

Хака́н Фида́н — турецкий дипломат, министр иностранных дел Турции, экс-глава турецкой службы безопасности.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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