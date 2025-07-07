Новый Эльдорадо для российского авиапрома: Саудовская Аравия предложила России нечто

Россия проявляет активный интерес к авиационному рынку Саудовской Аравии, делая ставку на самолёты, которые уже проходят сертификацию в РФ.
Об этом стало известно из заявления министра промышленности и торговли РФ Антона Алиханова, сделанного в кулуарах международной выставки "Иннопром".
По словам министра, в настоящее время внимание сосредоточено на тех авиалайнерах, которые находятся на стадии получения российских сертификатов.
Кроме того, он отметил, что перспективы на рынке Саудовской Аравии могут быть и у малых самолётов, разработкой которых занимается Уральский завод гражданской авиации. Эти машины, по мнению министра, способны занять свою нишу в данном регионе.
Ранее, выступая на деловом форуме "Промышленный диалог: Россия — Саудовская Аравия", который прошёл в рамках выставки "Иннопром", Алиханов подчеркнул, что авиационная отрасль, судостроение и производство высокоскоростных железнодорожных составов являются наиболее перспективными направлениями для укрепления сотрудничества между двумя странами.
Анто́н Андре́евич Алиха́нов — российский политический и государственный деятель.
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