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Новый Эльдорадо для российского авиапрома: Саудовская Аравия предложила России нечто

Россия и Саудовская Аравия развивают сотрудничество в сфере авиации
1:10
Мир

Россия проявляет активный интерес к авиационному рынку Саудовской Аравии, делая ставку на самолёты, которые уже проходят сертификацию в РФ.

Флаг Саудовской Аравии
Фото: commons.wikimedia.org by Paasikivi, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Флаг Саудовской Аравии

Об этом стало известно из заявления министра промышленности и торговли РФ Антона Алиханова, сделанного в кулуарах международной выставки "Иннопром".

По словам министра, в настоящее время внимание сосредоточено на тех авиалайнерах, которые находятся на стадии получения российских сертификатов.

Кроме того, он отметил, что перспективы на рынке Саудовской Аравии могут быть и у малых самолётов, разработкой которых занимается Уральский завод гражданской авиации. Эти машины, по мнению министра, способны занять свою нишу в данном регионе.

Ранее, выступая на деловом форуме "Промышленный диалог: Россия — Саудовская Аравия", который прошёл в рамках выставки "Иннопром", Алиханов подчеркнул, что авиационная отрасль, судостроение и производство высокоскоростных железнодорожных составов являются наиболее перспективными направлениями для укрепления сотрудничества между двумя странами.

Уточнения

Анто́н Андре́евич Алиха́нов — российский политический и государственный деятель.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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