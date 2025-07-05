Мэр города в Мексике женился на крокодиле

Мексиканец Виктор Уго Соса, глава города Сан-Педро-Уамелула вступил в брак с самкой крокодила. Он даже провёл церемонию бракосочетания с рептилией Алисией Адрианой.
Все дело в традиции, ей в штате Оахака уже 230 лет. Этот брак символизирует примирение двух древних народов региона, короля Чонталя и принцессы Уаве, после долгосрочного этнического конфликта. Цель свадьбы — попросить у богов урожай, удачу и мир для общины.
Самке аллигатора завязали пасть для безопасности, мэр поцеловал крокодила и произнёс: "Мы любим друг друга, это главное". После "свадьбы" он станцевал с рептилией под мексиканскую музыку.
Ме́ксика (исп. México [ˈmexiko]), официально — Мексика́нские Соединённые Шта́ты (исп. Estados Unidos Mexicanos [esˈtaðos uˈniðoz mexiˈkanos]) — государство в Северной Америке.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Океаны светятся зелёным, но за этим красивым явлением скрывается разрушительный процесс, меняющий морские экосистемы. Учёные бьют тревогу.