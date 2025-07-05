Военные секреты США под угрозой: Цукерберг зашёл слишком далеко

Марка Цукерберга, основателя и главу корпорации Meta*, попросили покинуть Овальный кабинет Белого дома, где в тот момент проходило важное совещание.
Об этом сообщает NBC News, ссылаясь на информированные источники.
По данным издания, предприниматель неожиданно появился в кабинете президента США Дональда Трампа во время обсуждения с военными руководителями нового истребителя-невидимки F-47. Поскольку у Цукерберга, как выяснилось, отсутствовал необходимый допуск к секретным данным, сотрудники администрации попросили его подождать за пределами кабинета.
Как отмечается, инцидент вызвал недоумение у некоторых участников встречи, а также опасения, что конфиденциальная информация могла быть скомпрометирована. Этот случай породил множество вопросов о том, как бизнесмен оказался в столь закрытом пространстве и какие цели он преследовал.
Ранее, в июне, издание Financial Times сообщало, что Цукерберг рассматривался в качестве потенциального советника администрации Трампа, что делает этот эпизод ещё более интригующим.
Этот инцидент подчёркивает напряжённость, существующую между технологическими гигантами и политическими кругами, а также поднимает вопросы о границах доступа к государственной тайне в условиях, когда бизнес и политика всё теснее переплетаются.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Марк Э́ллиот Цу́керберг — американский медиамагнат, интернет-предприниматель и филантроп. Известен как соучредитель компании Meta* (ранее — Facebook, Inc.) и является ее председателем, главным исполнительным директором и контролирующим акционером.
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