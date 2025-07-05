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Военные секреты США под угрозой: Цукерберг зашёл слишком далеко

Цукерберга выгнали из Белого Дома
1:34
Мир

Марка Цукерберга, основателя и главу корпорации Meta*, попросили покинуть Овальный кабинет Белого дома, где в тот момент проходило важное совещание.

Здание Белого дома в Вашингтоне
Фото: flickr.com by Obama White House from Washington, DC, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Здание Белого дома в Вашингтоне

Об этом сообщает NBC News, ссылаясь на информированные источники.

По данным издания, предприниматель неожиданно появился в кабинете президента США Дональда Трампа во время обсуждения с военными руководителями нового истребителя-невидимки F-47. Поскольку у Цукерберга, как выяснилось, отсутствовал необходимый допуск к секретным данным, сотрудники администрации попросили его подождать за пределами кабинета.

Как отмечается, инцидент вызвал недоумение у некоторых участников встречи, а также опасения, что конфиденциальная информация могла быть скомпрометирована. Этот случай породил множество вопросов о том, как бизнесмен оказался в столь закрытом пространстве и какие цели он преследовал.

Ранее, в июне, издание Financial Times сообщало, что Цукерберг рассматривался в качестве потенциального советника администрации Трампа, что делает этот эпизод ещё более интригующим.

Этот инцидент подчёркивает напряжённость, существующую между технологическими гигантами и политическими кругами, а также поднимает вопросы о границах доступа к государственной тайне в условиях, когда бизнес и политика всё теснее переплетаются.

*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

Уточнения

Марк Э́ллиот Цу́керберг — американский медиамагнат, интернет-предприниматель и филантроп. Известен как соучредитель компании Meta* (ранее — Facebook, Inc.) и является ее председателем, главным исполнительным директором и контролирующим акционером.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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