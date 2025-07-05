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Брюссель выходит на тропу войны: пять ударов по Израилю

Европа предоставит список ограничений для Израиля
2:53
Мир

Европейский союз готовится рассмотреть ряд мер, которые могут быть применены к Израилю в связи с его действиями в секторе Газа.

Флаг ЕС
Фото: commons.wikimedia.org by Richardprins, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Флаг ЕС

Об этом сообщает портал Euractiv, ссылаясь на источники, осведомлённые о ходе переговоров внутри блока.

По данным издания, на следующей неделе дипломатическая служба ЕС планирует представить послам стран-членов документ, в котором будет предложено около пяти возможных шагов.

Среди них обсуждаются такие варианты, как полное или частичное приостановление торгового соглашения между Евросоюзом и Израилем, введение ограничений в отношении израильских министров, военных или поселенцев, а также торговые ограничения, запрет на поставки вооружений и прекращение научного сотрудничества между сторонами.

Ожидается, что министры иностранных дел стран ЕС обсудят этот документ на заседании, которое пройдёт 15 июля в Брюсселе. Однако, как отмечает портал, реализация некоторых из предложенных мер, например, полной приостановки соглашения об ассоциации или заморозки его внешнеполитических положений, потребует единогласного решения всех стран Евросоюза.

Источники считают это маловероятным, учитывая позицию ряда государств, выступающих против таких шагов. Кроме того, Еврокомиссия, по информации издания, не поддерживает масштабные экономические ограничения, а введение оружейного эмбарго также представляется сложным из-за возможного сопротивления Германии.

По мнению европейских дипломатов, наиболее реальным вариантом на данный момент является введение санкций против отдельных лиц, что считается политически более осуществимым решением.

Контекстом для этих обсуждений служит эскалация конфликта, начавшаяся 7 октября 2023 года, когда Израиль подвергся массированной ракетной атаке из сектора Газа, организованной палестинским движением ХАМАС. Боевики также проникли в приграничные районы, атаковав как военных, так и мирных жителей, и захватив более 200 заложников. По официальным данным, в результате этих событий погибло около 1,2 тысячи израильтян.

В ответ израильские силы начали операцию под названием "Железные мечи", которая сопровождалась ударами по гражданской инфраструктуре и полной блокадой сектора Газа, включая прекращение поставок воды, электроэнергии, топлива, продовольствия и медикаментов.

Конфликт, прерывавшийся лишь краткосрочными перемириями, унёс жизни более 56 тысяч палестинцев и около 1,5 тысячи израильтян, а также распространился на территории Ливана и Йемена

Уточнения

Европе́йский сою́з (Евросою́з, ЕС) — экономическое и политическое объединение 27 европейских государств.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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