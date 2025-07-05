Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как легко продлить срок службы вашего двигателя: 5 важных советов прямо сейчас!
10 упражнений, которые могут навредить: чёрный список для тренировки
Жажда, которая может стоить жизни: что нужно знать владельцу собаки
Как снизить риск солнечного удара: советы врача для любителей пляжа
Шокирующее откровение: Прохор Шаляпин рассказал о своих трудностях на 130 квадратных метрах
Клубничный компот без стерилизации: заготовка на зиму за 40 минут
Учёные из Техаса создали 3D-смолу с переменной жёсткостью
Новый навык Насти Ивлеевой: как она делает сыр и масло своими руками
Домохозяйки делятся рецептом: скорлупа и капля моющего средства заменяют бытовую химию

Голос Франции: разговор с Путиным может изменить ход истории

Франция подсказала Эммануэлю Макрону выход из украинского кризиса
Мир

Французскому президенту Эммануэлю Макрону следует пересмотреть свою политику в отношении Украины и прекратить поддержку киевских властей, считает издание Strategic Culture, анализируя недавний телефонный разговор между Макроном и президентом России Владимиром Путиным.

Флаг Франции
Фото: commons.wikimedia.org by John Dyer, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Флаг Франции

По мнению авторов материала, если Макрон искренне стремится к миру в регионе, то решение очевидно: необходимо остановить поставки оружия, которые, как утверждается, идут на поддержку неонацистских сил, и отказаться от риторики о защите демократии от мнимой российской угрозы.

В публикации подчёркивается, что прекращение этой политики со стороны Макрона и его союзников по НАТО могло бы быстро остановить насилие, если бы они отказались от того, что издание называет опасной игрой.

Накануне Макрон в интервью телеканалу BFMTV подчеркнул значимость своего общения с Путиным, однако отметил, что пока не удалось достичь заметных успехов в обсуждении украинского вопроса.

Телефонный разговор между лидерами двух стран, состоявшийся во вторник, стал первым за почти три года. В ходе беседы они затронули не только ситуацию на Украине, но и обострение отношений между Ираном и Израилем, а также американские атаки на ядерные объекты Ирана. Главы государств договорились поддерживать контакты, чтобы в будущем, возможно, согласовать подходы к урегулированию конфликта на Ближнем Востоке.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков охарактеризовал беседу как насыщенную и содержательную. В свою очередь, агентство France Press, ссылаясь на источники в Елисейском дворце, сообщило, что Макрон намерен продолжать диалог с российским коллегой, чтобы искать пути к стабилизации ситуации.

Этот разговор и последующие комментарии вызвали широкий резонанс, поднимая вопросы о том, сможет ли Франция изменить свою позицию в украинском конфликте и какие последствия это будет иметь для международной политики.

Уточнения

Эмманюэ́ль Жан-Мише́ль Фредери́к Макро́н — французский государственный и политический деятель. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Сейчас читают
Кофе с маслом: не только новинка, но и мощное оружие в похудении
Еда и рецепты
Кофе с маслом: не только новинка, но и мощное оружие в похудении
Прокачай мозг с удовольствием: этот чай оказался чудодейственным
Наука и техника
Прокачай мозг с удовольствием: этот чай оказался чудодейственным Аудио 
Популярное
Притормозил — и всё равно попал: почему камеры фиксируют скорость до того, как вы подумали

Узнайте, на каком расстоянии от камеры нужно сбросить скорость, чтобы избежать штрафа. Советы от ГАИ и основные правила безопасности на дорогах.

Правила вождения: когда стоит сбрасывать скорость, чтобы не попасть на штраф
Обычная зарядка стала причиной пожара — как избежать этого
Тихий убийца в вашей розетке: как простая ошибка с зарядкой может уничтожить ваш дом
Вернуться к детству: как повторить легендарные венгерские маринованные огурцы "Глобус" у себя дома
Будьте настороже: 7 опасных животных России, о которых вам стоит знать
Преимущества для России от признания Талибана: нюансы и возможности Любовь Степушова Неожиданная находка в Помпеях: как один кувшин рассказал целую историю вкуса Игорь Буккер "Дом, который построил Ясен Николаевич Засурский" — что скрывает эта книга о легендарном декане факультета журналистики МГУ Юлиана Погосова
Пожизненные права: 6 секретов, почему вам могут отказать в замене удостоверения
Почему 10-15 тысяч километров между заменами масла — это миф: узнайте правду
Хищник в маске шута: за что гиен боятся и презирают даже в животном мире
Хищник в маске шута: за что гиен боятся и презирают даже в животном мире
Последние материалы
Как легко продлить срок службы вашего двигателя: 5 важных советов прямо сейчас!
10 упражнений, которые могут навредить: чёрный список для тренировки
Жажда, которая может стоить жизни: что нужно знать владельцу собаки
Как снизить риск солнечного удара: советы врача для любителей пляжа
Шокирующее откровение: Прохор Шаляпин рассказал о своих трудностях на 130 квадратных метрах
Клубничный компот без стерилизации: заготовка на зиму за 40 минут
Учёные из Техаса создали 3D-смолу с переменной жёсткостью
Новый навык Насти Ивлеевой: как она делает сыр и масло своими руками
Домохозяйки делятся рецептом: скорлупа и капля моющего средства заменяют бытовую химию
Как приготовить куриные рулеты в сметанном соусе — 10 шагов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.