Молодая англичанка установила рекорды, переплыв Атлантический океан.
21-летняя жительница Зара Лахлан начала с португальского Лагоса на современной весельной лодке. Через 97 дней, 10 часов и 20 минут она остановилась в Кайеннах во Французской Гвиане.
Это без малого 3794 морских миль или 7 тысяч километров океанских волн.
Девушка побила рекорды как первая женщина и как самый молодой человек, совершивший такой переход, а также как самый юный спортсмен, в одиночку переплывший океан.
Она гребла по 17 часов в день, а спала максимум полтора часа за раз.
За время перехода она успела испытать галлюцинации, ее лодку преследовала акула, а барракуда укусила ее за ногу.
Три месяца девушка одна провела в замкнутом пространстве лодки посреди бездонного океана, сообщает KP. RU.
Атланти́ческий океа́н — второй по площади и глубине океан Земли после Тихого океана, расположенный между Гренландией и Исландией на севере, Европой и Африкой на востоке, Северной и Южной Америкой на западе и Антарктидой на юге.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Откройте для себя мир ядовитых существ, обитающих в России! От клещей до гюрз — узнайте, чего бояться и как защитить себя на природе.