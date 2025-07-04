Молодая англичанка установила рекорды, переплыв Атлантический океан

Три месяца провела с настоящими акулами: британка переплыла Атлантический океан и установила рекорд

1:01 Your browser does not support the audio element. Мир

Молодая англичанка установила рекорды, переплыв Атлантический океан.

Фото: Designed by Freepik by vecstock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Акула

21-летняя жительница Зара Лахлан начала с португальского Лагоса на современной весельной лодке. Через 97 дней, 10 часов и 20 минут она остановилась в Кайеннах во Французской Гвиане.

Это без малого 3794 морских миль или 7 тысяч километров океанских волн.

Девушка побила рекорды как первая женщина и как самый молодой человек, совершивший такой переход, а также как самый юный спортсмен, в одиночку переплывший океан.

Она гребла по 17 часов в день, а спала максимум полтора часа за раз.

За время перехода она успела испытать галлюцинации, ее лодку преследовала акула, а барракуда укусила ее за ногу.

Три месяца девушка одна провела в замкнутом пространстве лодки посреди бездонного океана, сообщает KP. RU.

Уточнения

Атланти́ческий океа́н — второй по площади и глубине океан Земли после Тихого океана, расположенный между Гренландией и Исландией на севере, Европой и Африкой на востоке, Северной и Южной Америкой на западе и Антарктидой на юге.



