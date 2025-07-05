Блогер притворился, что умер в Италии, чтобы вернуть деньги за билет

Блогер инсценировал собственную смерть в Италии из-за 50 долларов

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Блогер Макс Фош юридически оформил свою же смерть в Италии, чтобы получить от авиакомпании Ryanair возврат средств за билет, которым не воспользовался.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Покупка авиабилетов

Блогер узнал, что перевозчик требует свидетельство о смерти, но не уточняет, в какой именно стране оно должно быть выдано. Блогер получил документ о собственной смерти в Княжестве Себорга в Италии.

Компания начала процесс возврата денег, но в дело вмешался адвокат блогера, который предостерег мужчину от необдуманных поступков.

Он рассказал, что это дело можно квалифицировать, как мошенничество. Фош послушал специалиста и остановил его.

Уточнения



Ита́лия (итал. Italia [iˈtaːlja]), официальное название — Италья́нская Респу́блика (итал. Repubblica Italiana [reˈpubːlika itaˈljaːna]) — государство в Южной Европе, в центре Средиземноморья.

