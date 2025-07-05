Блогер притворился, что умер в Италии, чтобы вернуть деньги за билет

Блогер Макс Фош юридически оформил свою же смерть в Италии, чтобы получить от авиакомпании Ryanair возврат средств за билет, которым не воспользовался.
Блогер узнал, что перевозчик требует свидетельство о смерти, но не уточняет, в какой именно стране оно должно быть выдано. Блогер получил документ о собственной смерти в Княжестве Себорга в Италии.
Компания начала процесс возврата денег, но в дело вмешался адвокат блогера, который предостерег мужчину от необдуманных поступков.
Он рассказал, что это дело можно квалифицировать, как мошенничество. Фош послушал специалиста и остановил его.
Ита́лия (итал. Italia [iˈtaːlja]), официальное название — Италья́нская Респу́блика (итал. Repubblica Italiana [reˈpubːlika itaˈljaːna]) — государство в Южной Европе, в центре Средиземноморья.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Откройте для себя мир ядовитых существ, обитающих в России! От клещей до гюрз — узнайте, чего бояться и как защитить себя на природе.