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Блогер притворился, что умер в Италии, чтобы вернуть деньги за билет

Блогер инсценировал собственную смерть в Италии из-за 50 долларов
0:41
Мир

Блогер Макс Фош юридически оформил свою же смерть в Италии, чтобы получить от авиакомпании Ryanair возврат средств за билет, которым не воспользовался.

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Фото: freepik.com is licensed under public domain
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Блогер узнал, что перевозчик требует свидетельство о смерти, но не уточняет, в какой именно стране оно должно быть выдано. Блогер получил документ о собственной смерти в Княжестве Себорга в Италии.

Компания начала процесс возврата денег, но в дело вмешался адвокат блогера, который предостерег мужчину от необдуманных поступков.

Он рассказал, что это дело можно квалифицировать, как мошенничество. Фош послушал специалиста и остановил его.

Уточнения

 
 Ита́лия (итал. Italia [iˈtaːlja]), официальное название — Италья́нская Респу́блика (итал. Repubblica Italiana [reˈpubːlika itaˈljaːna]) — государство в Южной Европе, в центре Средиземноморья. 

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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