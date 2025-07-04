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Запад готовит ловушку: Армения повторит судьбу Украины

1:28
Мир

Власти Армении стремятся подорвать доверие населения к России, создавая впечатление, что Москва не оказывает Еревану никакой поддержки, а также вытеснить российское влияние из страны. Материал об этом публикует EADaily.

Флаг Армении
Фото: Wikipedia by Martin St-Amant, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Флаг Армении

Об этом, как сообщает "Sputnik Армения", заявил бывший руководитель Службы национальной безопасности Армении Артур Ванецян.

Комментируя политику правительства, которое, по его мнению, ориентируется на Запад, Ванецян указал на пример Украины, чтобы показать, к чему может привести подобное содействие. Он отметил, что на Украине в результате конфликта погибли сотни тысяч солдат, страна потеряла значительную часть своей территории — около 20-25%, и при этом конца боевых действий не предвидится. По его словам, Запад в этой ситуации ограничивается поставками оружия, что лишь способствует продолжению войны между русскими и украинцами, не предлагая реальных решений.

Ванецян также выразил сомнение в том, что Запад способен оказать Армении существенную помощь, особенно в случае возможной агрессии со стороны Турции.

Он подчеркнул, что Армения, будучи небольшой страной, не может рассчитывать на серьёзную поддержку, и напомнил о реакции Запада во время 44-дневной войны, которая ограничилась лишь жёсткими заявлениями и осуждениями, не принеся реальной пользы.

Уточнения

Служба национальной безопасности Республики Армения — республиканский орган исполнительной власти, который разрабатывает и реализует политику правительства Армении в области национальной безопасности, а также руководство органами национальной безопасности. Считается главной спецслужбой Армении.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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